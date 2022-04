Obbligata dal padre all’incesto e la matrigna riprende il rapporto con il telefonino: condannati entrambi

SALENTO – Si chiude con una condanna a otto anni di reclusione il processo a carico di un uomo, residente in un comune del basso Salento, accusato di aver abusato della figlia per anni e che in una occasione sarebbe stato filmato con lo smartphone dalla compagna. Ad emettere la sentenza è stata la giudice per l’udienza preliminare Laura Liguori, al termine del processo discusso con il rito abbreviato, a fronte di una richiesta di 6 anni invocata dal pm Luigi Mastroniani. L’imputato è stato condannato per il reato di violenza sessuale e assolto da altre due accuse: maltrattamenti e “revenge porn”, ossia di divulgazione di materiale pornografico.

Con quest’ultima accusa ha patteggiato 1 anno di reclusione la matrigna che dopo aver filmato il rapporto incestuoso avrebbe spedito il video al fidanzato della ragazza che, come stabilito dalla giudice, verrà risarcita in separata sede. I due imputati, ad ottobre avevano cercato di chiudere la vicenda, con un patteggiamento a 3 anni e 6 mesi per l’uomo e a 6 mesi per la matrigna (a 6 mesi) ma un precedente giudice (Simona Panzera) aveva ritenuto troppo bassa le pene rispetto alla gravità dei fatti.

Link Sponsorizzato

Le violenze sarebbero andate avanti per circa cinque anni. Una ragazza, costituitasi parte civile, sarebbe stata ripresa con un telefonino dalla matrigna mentre veniva violentata dal padre. E un filmato dei rapporti incestuosi sarebbe stato inviato al fidanzato della ragazza per interrompere la storia d’amore. Quando ha trovato il coraggio di presentarsi presso il Commissariato di Gallipoli accompagnata proprio dal suo compagno, alla giovane le si è aperto un mondo. Gli agenti, diretti dal vice questore Monica Sammati, sono diventati i suoi angeli custodi cui la ragazza ha confidato le violenze e i ricatti che, a suo dire, andavano avanti da ormai troppo tempo.

Gli episodi, ricostruiti dai poliziotti sotto il coordinamento del pm Luigi Mastroniani (in forze nel pool dei magistrati impegnati nei reati contro la persona e le fasce deboli), iniziano nel 2015 quando la persona offesa decide di andare a vivere in casa del padre che, nel frattempo, aveva avviato una relazione con una nuova compagna. E proprio dal genitore sarebbe stata violentata. Più volte. In una circostanza, dopo un accordo con il convivente, la matrigna avrebbe ripreso con un telefonino un rapporto sessuale tra padre e figlia consumato in una stanza del seminterrato.

Link Sponsorizzato

Il video sarebbe stato girato al fidanzato della ragazza per convincerlo ad interrompere la relazione sentimentale. Il giovane, invece, ha supportato la compagna. E, insieme, si sono recati in Commissariato. Dopo la denuncia sono scattati gli accertamenti scanditi dagli ascolti a sommarie informazioni e dal sequestro di telefoni e supporti informatici nella disponibilità degli indagati. L’intero materiale è stato poi affidato al consulente informatico Silverio Greco che ne ha scremato il contenuto. E dallo spulcio delle memorie sono emersi i risconti al racconto della ragazza che hanno convinto il pm a chiedere le indagini e ad avanzare richiesta di rinvio a giudizio poi per il padre e la matrigna della ragazza (maggiorenne già nel 2015).