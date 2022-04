Tre Casali, bilancio positivo per la società più numerosa della Puglia

Bilancio positivo per la Tre Casali presieduta da Gianluca Quarta. L’associazione dilettantistica sportiva ha salutato il 2021 dopo una serie di successi che le hanno permesso di confermarsi tra le società di atletica leggera più luminose del panorama pugliese.

“In qualità di presidente della Tre Casali e consigliere provinciale della Federazione italiana di atletica leggera, non posso che essere soddisfatto dell’attività svolta l’anno scorso sul nostro territorio dai nostri atleti – spiega il presidente Quarta -. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica, siamo stati tra i primi a ripartire in Italia con le gare agonistiche, in particolare con l’attività su strada nei circuiti Salento Tour e Salento Gold”. L’associazione salentina si era resa protagonista già ad aprile partecipando per la prima volta ai Campionati di Società Master e raggiungendo il quinto posto assoluto su scala regionale. La Tre Casali, coordinata dal responsabile Gigi Renis, ha vinto il Salento Gold e ha ottenuti due ottimi secondi posti nel Salento Tour e nel trofeo regionale “Pista Corripuglia”. Risultati raggiunti grazie allo sportivo di gruppo e alla grande coesione di una società che nella passata stagione ha contato 242 tesserati tra ragazzi e master (società più numerosa di tutta la Puglia).

Link Sponsorizzato

A livello individuale invece spiccano i risultati ottenuti da Emanuela Gemma, che l’anno scorso ha stabilito tutti i nuovi primati provinciali di mezzofondo su pista e strada, dai 1500 metri alla mezza maratona. È stato anche l’anno di Luca Andriani, che si è laureato campione italiano di categoria nel lancio del giavellotto. Una medaglia d’oro corredata dal raggiungimento dei nuovi primati provinciali di lancio del disco, peso, giavellotto e pentathlon lanci.

Link Sponsorizzato