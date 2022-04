Verso Pordenone – Lecce: precedenti e curiosità

Si gioca la partita Pordenone – Lecce per la 19esima giornata (ultima del girone di andata) che si sarebbe dovuta disputare il 26 dicembre scorso (di domenica alle ore 15). La Lega, però, constatato l’alto numero di giocatori colpiti dal Covid-19 e del possibile rischio di ulteriori contagi, aveva ritenuto opportuno bloccare il campionato fino a metà gennaio facendo “slittare” le ultime due giornate del girone di andata e le prime cinque di quello di ritorno per poi riprendere e proseguire con l’originale calendario.

Il Lecce ritorna, così, dopo quasi un anno, a giocare in casa del Pordenone. Sarà la seconda volta che i giallorossi, in campionato, saranno ospiti della squadra friulana. Anche questa seconda partita si disputerà allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine). Lo nota cittadina turistico-balneare Lignano Sabbiadoro dista da Pordenone poco più di 60 km. La squadra friulana sta utilizzando lo stadio “Teghil” dal 17 ottobre 2020. Avendo ottenuto la sua prima storica promozione in Serie B al termine del campionato 2018\19 e non potendo utilizzare il proprio obsoleto campo che non aveva i requisiti richiesti dalla Lega di Serie B, nella stagione 2019\20 disputò all’inizio le sue partite interne allo stadio “Friuli” (chiamato “Dacia Arena” dal 2016) di Udine fino all’interruzione per la pandemia) per poi passare (alla ripresa del campionato, a giugno) e finire la stagione allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Il Pordenone è la terza squadra, per tradizione sportiva, della Regione Friuli-Venezia Giulia dopo Udinese e Triestina. Nella sua centenaria storia (è nato nel 1920) ha sempre militato dalla Serie C in giù. Solo nel 1979 riuscì a salire in C2 e al termine della stagione 2018\19, come già ricordato, ha ottenuto la sua prima storica e tanto attesa promozione in Serie B.

Il Pordenone è la squadra n. 210 che il Lecce ha affrontato in campionato (la n. 99 in serie B).

Solo in Coppa Italia le due squadre si erano affrontate una sola volta e proprio in Friuli. Accadde il 12 agosto 2017, nel terzo turno eliminatorio. Si giocò sul vecchio campo di Pordenone, lo stadio “Ottavio Bottecchia” (fu inaugurato nel 1926; oggi è assolutamente inadeguato ad ospitare partite di Serie B). I giallorossi del presidente Enrico Carmine Antonio Tundo (la società, però, già da qualche mese, veniva gestita dal gruppo del presidente onorario Saverio Sticchi Damiani che gli subentrerà ufficialmente il 15 dicembre 2017) e di mister Roberto Rizzo (fu la sua ultima partita in Coppa Italia) si portarono sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Matteo Di Piazza (al 6’ e al 47’), ma la beffa arrivò negli ultimi dodici minuti nei quali i neroverdi segnarono tre gol e, quindi, il risultato finale fu di 3-2.

Nella sua storia il Lecce ha giocato, fuori casa, comprendendo tutte le competizioni, nel giorno 16 gennaio le seguenti sette partite (tutte in campionato): nel 1949, in Serie B, in casa della Cremonese ko per 3-2, nel 1966, in Serie C, nel derby con il Bari allo “Stadio della Vittoria” 0-0, nel 1972, in C, in casa del Savoia 0-0, nel 1977, in B, a Pescara ko per 2-0, nel 1983, in B, in casa dell’Arezzo 1-1, nel 2005, in A, a Parma ko per 2-1 e nel 2021, in B, in casa della Reggina vittoria per 1-0. In totale: 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte.

L’unico precedente, in campionato, in casa del Pordenone risale, come già ricordato, a un anno fa. Si giocò il 30 gennaio 2021, alla 20esima giornata, in Serie B (prima del girone di ritorno). I neroverdi di mister Attilio Tesser giocarono con questa formazione: Perisan; Magnino, Vogliacco, Barison, Falasco; Misuraca (71’ Rossetti), Calò, Scavone (65’ Ciurria); Zammarini (88’ Stefani); Musiolik, Butic (88’ Morra). I giallorossi di mister Eugenio Corini risposero con: Gabriel; Adjapong (73’ Paganini), Pisacane, Lucioni, Zuta; Nikolov (63’ Henderson), Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Stepinski (63’ Rodriguez). L’arbitro fu il signor Davide Massa di Imperia (ammonì ben nove giocatori: cinque del Pordenone e quattro del Lecce). La partita si chiuse con il risultato di 1-1 (reti: 14’ Coda (L), 20’ Musiolik (P). Partita a “porte chiuse”.

Vittorio Renna