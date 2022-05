XC Challenge Bike: in calendario 11 tappe salentine del campionato di “Bicinpuglia”

PUGLIA – Gli appassionati delle ruote grasse si apprestano a vivere una stagione ricca di impegni impreziosita dalla nuova edizione di “Bicinpuglia”, sport per tutti che si svolgerà in tre campionati tra Puglia, Basilicata e Calabria. La Marathon & Medio Fondo si svolgerà prevalentemente in Basilicata (sono solo due le tappe salentine: il 25 settembre a Palagiano per la Marathon Terre Jonico e il 9 ottobre all’Ippodromo Paolo VI di Taranto con la Marathon degli Spartani), ma le tredici tappe della XC Challenge Bike si disputeranno quasi tutte nel Salento, nell’ambito di una manifestazione dove lo sport e la competizione incontreranno il turismo e la promozione del territorio.

In programma spicca la gara inaugurale del 6 marzo a Supersano, in occasione del Trofeo Xc Cyclobike. E il 27 dello stesso il campionato traslocherà a Castellaneta. Per il 10 aprire, invece, la Società Ciclistica Aradeina ospiterà la XC Aradeo. Nel mese di maggio sono evidenziati in rosso quattro appuntamenti: la seconda edizione del Memorial Alessandro Marano si svolgerà l’8 maggio a Borgo Cardigliano, il 15 è previsto ad Avetrana l’XC Marina Piccola, mentre il 22 e il 29 si dipaneranno rispettivamente l’XC San Paolo Race in quel di San Pancrazio e la quarta edizione del Trofeo Reale Mutua a Cannole presso Parco Torcito. A giugno sono state fissate le date che daranno vita alla fase topica del campionato: il 2 giugno a Grottaglie, il 12 a Taurisano e il 26 a Putignano in una delle due tappe in terra barese.

Link Sponsorizzato

Dopo la sosta estiva la competizione ripartirà l’11 settembre a Leverano, in occasione della settima edizione del Trofeo Bike Revolution. Poi il 18 sarà la volta del XC Porto Selvaggio. E il gran finale è previsto nel mese di ottobre con due appuntamenti imperdibili che decideranno le sorti dell’XC Challenge Bike: il 16 si gareggerà a Caprarica di Lecce, mentre il 30 sarà attesa la tappa conclusiva in quel di Rutigliano. Per quanto riguarda il Trofeo dei Borghi spiccano tre tappe salentine: il 10 luglio a Massafra, il 7 agosto ad Avetrana, il 14 agosto a Ginosa e il 28 agosto a Statte. Nel mezzo una tappe in territorio barese fissata il 21 agosto a Rutigliano. Sono già tantissimi gli atleti che hanno comprato il proprio abbonamento e sono pronti a mettersi in sella per vivere un’annata all’insegna del turismo sportivo e della competitività.

Link Sponsorizzato