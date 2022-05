A Lecce 1° tappa del campionato junior e senior di arrampicata sportiva

LECCE – Domenica 13 Febbraio 2022, a partire dalle ore 9.30, la palestra di arrampicata sportiva di Lecce ospiterà la prima tappa del campionato junior e senior regionale di arrampicata sportiva federale, specialità boulder. La tappa prevede la partecipazione di atleti della regione Campania, Puglia e Basilicata facenti parte della Macroarea sud per i campionati regionali. L’evento sportivo, patrocinato dal Comune di Lecce e dal C.O.N.I. Puglia ed organizzata dall’A.s.d. Sud-Est Climb, si svolgerà presso l’unica struttura artificiale di arrampicata sportiva nel Salento ospitata dal Centro Policulturale Manifatture Knos, in Via Vecchia Frigole 34, a Lecce.

Alla gara è prevista la partecipazione di almeno 80 atleti, per le categorie U10/12/14/16/18/20 e open sia agonisti che amatori.

La disciplina della competizione è il bouldering, ovvero una specialità dell’arrampicata sportiva che si svolge sia su blocchi di roccia in ambienti naturali che su strutture artificiali e consiste nello scalare brevi tracciati (chiamati blocchi) ideati appositamente per esaltare le prestazioni atletiche dei partecipanti, creando movimenti talvolta spettacolari.

I blocchi non superano l’altezza di quattro metri e saranno preventivamente tracciati da tracciatori federali con diversi gradi di difficoltà. Alla base di ogni tracciato, o blocco, è presente l’apposito materasso anticaduta.

L’evento inizierà alle 9.30, le prime categorie a cimentarsi saranno quelle dei più piccoli, ovvero gli U10/12/14 maschili e femminili a cui seguiranno le premiazioni; dopo i più piccoli toccherà alle categorie senior e infine verso le 13 alla categoria open, che vedrà la partecipazione di amatori e atleti professionisti.

Si accede solo con green pass