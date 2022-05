Basket in carrozzina, Serie B: la Lupiae Team Salento in partenza per la Sicilia

SALENTO – Sì, viaggiare. In casa Lupiae Team Salento valigie pronte in vista del doppio match, in programma in questo primo fine settimana di febbraio, in Sicilia: prima il Palermo e poi il Catania.

Link Sponsorizzato

Ben duemila chilometri, tra andata e ritorno, in cui capitan Montano and friends si augurano di poter tornare a pieni sorrisi. Un eventuale doppio successo, infatti, significherebbe avere in tasca il passaggio ai playoff di primavera.

Il programma prevede: sabato 5 febbraio di scena a Palermo mentre domenica 6 febbraio il team salentino sarà sul parquet del Catania. Un viaggio verso la bella Sicilia a cui prenderanno parte, per tentare di battere ogni record, gli atleti Saracino, Spedicato, Longo, Pepa, Guarascio, Montano, Sansò, Coi, Carichino e coach Andrea Calò.

Link Sponsorizzato

Entrambe le sfide potranno seguire in streaming sul canale youtube di Salento In Linea e sulle pagine social della medesima testata e della Asd Lupie Team Salento.

Infine, una bella notizia in casa Lupiae Team Salento arriva dalla Nazionale Under 19, che per la prima volta ha inserito nel suo monitoraggio il giovanissimo Samuele Longo, originario di Mesagne (Br), mascotte della formazione salentina ma già inserito nelle rotazioni delle partite, con la sua maglia numero 4.

Il fatto, oltre che una gratificazione personale per il ragazzo e la sua famiglia, è sicuramente motivo d’orgoglio per tutta la squadra e la Società, a testimonianza del lavoro importante che si svolge quotidianamente, anche sull’inserimento dei giovani.