Coldiretti Puglia, domenica 13 febbraio “tutor dei fiori”

LECCE – Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all’aperto la festa di San Valentino diventa quest’anno il simbolo di un primo ritorno alla normalità che gli agricoltori e i vivaisti festeggiano con iniziative nei mercati di Campagna Amica in Puglia, dove tornano a sfilare i fiori pugliesi degli innamorati, dalle primule rosse alle viole del pensiero, dalle rose ai ranuncoli, dai tulipani ai gigli, dai garofani alle gerbere.

L’appuntamento è per domenica 13 febbraio 2022 dalle ore 10,00 nel mercato contadino di Piazza Ludovico Ariosto a Lecce con i “tutor dei fiori” della Coldiretti Puglia in azione per aiutare a fare con il caro energia scelte giuste e convenienti. Ci sarà la prima esposizione guidata delle diverse varietà offerte dalla produzione Made in Italy, con l’illustrazione del loro significato nascosto grazie al manuale salva gaffe, ma anche i segreti su come farle durare più a lungo una volta portate a casa.

Una mobilitazione per i fiori Made in Italy in un momento difficile per l’economia regionale con l’acquisto di fiori tricolori, direttamente dai produttori o da punti vendita che ne garantiscano l’origine, per sostenere le imprese, l’occupazione e il territorio.

Per l’occasione verrà diffusa l’indagine della Coldiretti sui regali preferiti dagli italiani per San Valentino, ma anche un focus sull’impatto del caro energia sul settore florovivaistico e le difficoltà che le serre stanno attraversando pur di non far mancare agli italiani un appuntamento della tradizione.