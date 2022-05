Covid, 13 intubati nella Rianimazione di Lecce: muore un 63enne. In terapia intensiva anche un 54enne non vaccinato. 5.612 nuovi casi in Puglia, 1.419 sono leccesi

PUGLIA – “Nel reparto covid di Anestesia e Rianimazione non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel – si sfoga il direttore delle rianimazioni del DEA e del Fazzi di Lecce, Giuseppe Pulito – Ci sono ancora 13 pazienti intubati e, purtroppo, non siamo riusciti a salvare un 63enne salentino, che è morto ieri”. Il guaio è che ci sono pazienti gravi a causa del covid e pazienti che invece erano già a rischio di decesso, che si ammalano di covid successivamente: quindi patologie gravissime a cui si unisce quella scatenata dal virus. Parliamo di soggetti colpiti da ictus, ischemia, frattura di femore, infarti e altro che finiscono nella terapia intensiva del DEA. In tutti questi casi il covid è la goccia che fa traboccare il vaso. Ma è anche vero che nella Rianimazione del DEA ci finiscono anche uomini di mezza età che fino al giorno prima sembravano in salute: di recente è stato ricoverato in salentino di 54 anni non vaccinato e obeso. Anche lui è intubato, secondo la testimonianza del primario. “Chi soffre di obesità dovrebbe avere un motivo in più per vaccinarsi – spiega Pulito – La cattiva informazione sta facendo molti danni”. Insomma, la battaglia contro il covid continua in prima linea, mentre a Londra il virus viene derubricato a una forte influenza che non comporta più l’isolamento. Anche in Italia i numeri decrescono e lentamente vengono allentare le restrizioni.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 5.612 nuovi positivi in Puglia (erano molti di meno ieri: 1.730), 1.419 (ieri 554) si registrano in provincia di Lecce. Con 36.784 (ieri 19.508) test eseguiti e 5.612 (ieri 1.730) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 15,26% rispetto al all’8,87% di ieri.

Nelle scorse 24 ore sono stati registrati 22 decessi rispetto agli 8 di ieri.

Complessivamente i ricoverati scendono da 789 a 780 (-9), mentre gli attualmente positivi scendono da 86.590 a 85.058 (-1.532).

Dei 780 ricoverati, 727 (ieri 733, -6) sono in area non critica, mentre 53 (ieri 56, -3) sono in terapia intensiva.