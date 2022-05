Covid, 2.345 nuovi casi in Puglia: 645 sono leccesi. Fuori dalla quarta ondata a piccoli passi. Ricoverati stabili. Le nuove regole a scuola

PUGLIA – A piccoli passi il virus perde la sua potenza e dà molti meno problemi del passato. Gli ospedali reggono. Si torna alla normalità. Le regole per la quarantena cambiano: nella scuola primaria di va avanti in presenza fino a 4 casi di positività. Le nuove misure governative sono retroattive. Dal quinto caso nelle scuole primarie, i vaccinati e gli esenti dalla vaccinazione proseguono in presenza con Ffp2 fino al decimo giorno. Per restare in presenza basta la certificazione verde. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Nella scuola secondaria di I e II grado, con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2. Se si verificano due o più casi, i vaccinati e gli esenti proseguono in presenza (con Ffp2). Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 2.345 nuovi positivi in Puglia (ieri erano 5.146), 645 (ieri 1.317) si registrano in provincia di Lecce. Con 31.744 (ieri 40.801) test eseguiti e 2.345 (ieri 5.146) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 7,39% rispetto al 12,61% di ieri.

Come ieri si registrano 4 decessi rispetto agli 8 di sabato, ai 23 di venerdì, ai 13 di giovedì, ai 37 di mercoledì (6 relativi alla giornata e 31 riguardanti i giorni precedenti), ai 18 di martedì, ai 17 di lunedì.

Complessivamente i ricoverati scendono da 821 a 820 (-1), mentre gli attualmente positivi risalgono da 105.942 a 105.994 (+52).

Degli 820 ricoverati, 750 (ieri 751, -1) sono con sintomi, mentre 70 (ieri 70, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA Link Sponsorizzato

Provincia di Bari: 706

Provincia di Bat: 187

Provincia di Brindisi: 193

Provincia di Foggia: 375

Provincia di Lecce: 645

Provincia di Taranto: 209

Residenti fuori regione: 17

Provincia in definizione: 13