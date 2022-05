Covid, 5.146 nuovi casi in Puglia, 1.317 nel leccese. Il virus arretra, ma c’e chi vorrebbe il green pass fino a giugno

PUGLIA – È ufficiale, il virus arretra, la quarta ondata è destinata a spegnersi: lo prevede persino il generale Figliuolo, che però chiede di tenere alta la guardia. Naturalmente è necessario fare attenzione ai “colpi di coda”. Nelle scuole salentine la variante omicron continua a dare problemi. Continua, invece, l’intransigenza di alcuni esperti: Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico spiega che l’Italia ha di fronte una primavera e un’estate tranquille e non è detto che in autunno le cose peggiorino di nuovo. Però, secondo l’esperto, bisogna tornare indietro sulle misure più importanti, in particolare l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il green pass. Dunque, alcuni esperti vicini al governo chiedono una proroga delle restrizioni anti-no vax fino al 30 giugno.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 5.146 nuovi positivi in Puglia (ieri 6.269), 1.317 (ieri 1.582) si registrano in provincia di Lecce. Restano sempre in 15 i pazienti nella terapia intensiva del DEA. Con 40.801 (ieri 54.279) test eseguiti e 5.146 (ieri 6.269) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 12,61% rispetto all’11,55% di ieri.

Si registrano 4 decessi rispetto agli 8 di ieri.

Complessivamente i ricoverati salgono da 819 a 821 (+2), mentre gli attualmente positivi scendono ancora da 108.012 a 105.942 (-2.070).

Degli 831 ricoverati, 751 (ieri 753, -2) sono con sintomi, mentre 70 (ieri 66, +4) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA Link Sponsorizzato

Provincia di Bari: 1.447

Provincia di Bat: 408

Provincia di Brindisi: 518

Provincia di Foggia: 740

Provincia di Lecce: 1.317

Provincia di Taranto: 652

Residenti fuori regione: 42

Provincia in definizione: 22