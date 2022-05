Da giorni nessuna notizia: avvocato 43enne ritrovato senza vita in casa

LECCE – Dopo 10 giorni senza sue notizie, la terribile scoperta.

Il corpo senza vita di un avvocato di 43 anni è stato rinvenuto in mattinata a Lecce, nel suo appartamento di via Cataldi, nei pressi di viale Marche, dove viveva da solo. Non sono chiare ancora le circostanze che hanno determinato la morte del professionista, originario di Brindisi e residente nel capoluogo salentino, affetto da una cardiopatia.

Link Sponsorizzato

Gli agenti della questura di Lecce sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e hanno dato il via alle indagini. Nel corso del sopralluogo e dei rilievi effettuati dagli agenti della scientifica è emerso che la casa fosse in disordine e per terra sono state rinvenute anche tracce di sangue.

Elementi che però al momento non dicono molto sulle circostanze che hanno condotto alla morte l’avvocato, che tra qualche giorno avrebbe compiuto gli anni. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, come disposto dall’autorità giudiziaria, che potrebbe decidere di sottoporre il corpo ad un’autopsia.

Link Sponsorizzato

L’esame è l’unico accertamento che possa fornire delle prime risposte sulla tragica fine del giovane avvocato.