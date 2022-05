Estate 2022: Salento da sold out? Giovanni Serafino: “Abbiamo dati molto incoraggianti”

SALENTO – La ripresa del turismo è direttamente proporzionale all’affievolirsi del rischio contagio, per questo ci sono dati incoraggianti per la prossima stagione estiva, complici la vaccinazione di massa e l’indebolimento del virus. Secondo le previsioni, il Salento si conferma una meta ambita per le prossime vacanze: gli esperti del settore prevedono una netta ripresa del comparto, probabilmente equiparabile ai dati ottenuti nel 2019 (prima della pandemia) e il ritorno dei turisti stranieri, non solo nei mesi di luglio e agosto,ma soprattutto ad aprile, maggio, settembre e ottobre. Abbiamo intervistato Giovanni Serafino, docente e imprenditore nel settore turistico da oltre 40 anni, rieletto all’unanimità presidente della sezione turismo di Confindustria Lecce, per il mandato 2021/2025.

Ci sono veramente dei dati incoraggianti per la prossima stagione estiva? Possiamo pensare ad un Salento da sold out?

“Sì, ci sono dei dati incoraggianti. Il 2022 sarà l’anno della stabilizzazione dell’afflusso di turisti italiani e stranieri. Già nello scorso anno, da metà giugno fino a fine agosto, abbiamo registrato il tutto esaurito con la presenza di molti italiani che hanno scelto di restare in Italia. Quindi, per la prossima stagione estiva si prevede il sold out sicuramente nei mesi centrali e, nonostante ci saranno delle restrizioni, anche per la prossima stagione estiva prevediamo la presenza di molti italiani in Puglia, nel Salento, in particolare”.

A tal proposito, le minori restrizioni anticontagio che sono state annunciate e che riguardano la mobilità internazionale, avranno un impatto positivo in termini di partenze?

“Lo scorso anno abbiamo registrato la presenza degli stranieri da metà settembre fino a fine novembre. Nei prossimi mesi abbiamo già delle prenotazioni: sono quelle persone che avevano annullato le loro prenotazioni fatte nel 2019 e nel 2020 e che ora hanno organizzato nuovamente il loro viaggio qui da noi, per la prossima primavera. Questo è un dato incoraggiante, un segnale positivo, perché vuol dire che gli stranieri, invece di cambiare destinazione, hanno deciso riprenotare qui da noi come una sorta di fidelizzazione e, a queste, si aggiungeranno altre di prenotazioni, soprattutto da settembre in poi. Quindi, se per il 2022 si prevede un ritorno alla normalità in termini di presenze turistiche, il 2023, se non succederà nulla di negativo, sarà l’anno del rilancio del turismo stesso e la Puglia ritornerà ad essere la regione con più appeal. Ovviamente dobbiamo sempre lavorare bene e offrire servizi di qualità. E’ importante anche che vengano ripristinati tutti quei voli che c’erano prima della pandemia, momento in cui la Puglia era collegata molto bene da una serie di compagnie aeree”.

Turismo enogastronomico, naturalistico e “lento”, esperienziale, culturale…La Puglia e il Salento sono in grado di offrire molto a chi sceglie di visitarla. C’è qualche aspetto in cui il settore è carente per i turisti più esigenti?

“La Puglia ha un’offerta molto variegata. Secondo gli ultimi dati, il 52% dei pacchetti turistici venduti riguardano il turismo enogastronomico ed esperienziale. Quest’offerta andrà ad aumentare perché il settore funziona bene, ma i margini di miglioramento devono esserci sempre. Inoltre, il turista che sceglie questa tipologia di soggiorno non è interessato ad una struttura di lusso, ma maggiormente agli eventi, ai rapporti sociali, al territorio: tutte sfaccettature in cui il Salento può sicuramente dire la sua!”

“Destagionalizzare” è un’opportunità o una necessità?

“Questo termine non mi piace, perché crea una limitazione mentale e ci fa rimanere chiusi in stereotipi di molti anni fa. Infatti in molti comuni rivieraschi, proprio perché presente questo concetto di “stagione”, a settembre limitano o, peggio ancora, eliminano i servizi per i turisti. Bisognerebbe invece cambiare la mentalità e comprendere che il Salento è una destinazione turistica a “stagione unica”, da gennaio a dicembre. Tutti i comuni della provincia di Lecce, grandi o piccoli che siano, possono essere delle mete turistiche con le loro particolarità che li rende unici e “visitabili” perché ricchi di storia e di bellezze architettoniche; purtroppo, però, non sempre tutte queste bellezze sono fruibili ed è sbagliato”.

In questi anni, la promozione dell’unicità del nostro territorio ha dato i suoi frutti, ma cosa devono migliorare gli operatori turistici o gli imprenditori del settore?

“Molto spesso si discute di quello che va cambiato o che va costruito, invece dobbiamo pensare già a migliorare tutto quello che abbiamo. Ognuno di noi deve innanzitutto appassionarsi al territorio in cui abita e poi esserne il primo promoter. Quindi la promozione dell’unicità del territorio è la cosa molto importante. Ora il marchio Salento d’Amare sarà rilanciato dalla provincia di Lecce, ma già il lavoro fatto da Puglia Promozione con il lancio di tutto il territorio pugliese si è rivelato un’idea vincente. Questo,però, non deve farci “cullare” ma spingerci a migliorarci. In questo contesto il Salento si è sempre distinto per la preparazione di pacchetti turistici di qualità”.