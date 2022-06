Inaugurazione nuovo Scuolabus a San Donato di Lecce

SAN DONATO DI LECCE – E’ stato inaugurato sabato mattina il nuovo Scuolabus acquistato dal Comune di San Donato di Lecce ed entrerà ufficialmente in servizio lunedì 28 Febbraio. L’inaugurazione è avvenuta nello spazio antistante la Scuola del’Infanzia alla presenza del parroco Don Luca che ha benedetto il nuovo Scuolabus, del Sindaco dott. Alessandro Quarta e della Giunta Comunale.

Il nuovo mezzo, a disposizione dei bambini e ragazzi, può contenere fino a 32 alunni (più accompagnatore e autista), è dotato di cinture di sicurezza in ogni seggiolino, ed è omologato per il sollevamento ed il trasporto di una carrozzina, consentendo anche ai ragazzi disabili di poter usufruire del trasporto scolastico, rispondendo ai principi di una maggiore inclusione sociale. Sicurezza, Innovazione, comfort e massima affidabilità sono le caratteristiche essenziali che hanno determinato la scelto del nuovo bus.

Grande soddisfazione per il Sindaco dott. Alessandro QUARTA che ringrazia l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia per aver accolto le richieste del Comune di San Donato finanziando interamente l’acquisto del nuovo mezzo di trasporto per i ragazzi.

Un Investimento, quello del Comune di San Donato di Lecce, che è stato frutto delle sinergie tra passata e attuale Amministrazione. Il finanziamento ottenuto dall’Amministrazione QUARTA, pari a 53.950,00 si aggiunge infatti ad un finanziamento ereditato dalla precedente Amministrazione di euro 25.000,00.

Soddisfazione anche da parte dell’ex Assessore all’Istruzione, Perrone Annarita, attuale consigliere, impegnata personalmente in questo progetto, che commenta: “E’ un risultato che ci rende felici e fieri del lavoro svolto, soprattutto perché è il risultato di un’azione che ha visto unite nel corso degli anni maggioranze passate e presenti. Il diritto allo studio è un valore e come tale obiettivo dell’intero Consiglio Comunale”.