Prosegue anche a Taranto, Lecce e Brindisi la protesta del personale dei dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro

PUGLIA – “Con un calendario di manifestazioni diffuse su tutto il territorio nazionale i lavoratori e le lavoratrici dell’Ispettorato hanno proclamato, unitamente alle OO.SS. del settore, una mobilitazione generale che confluirà in una giornata di sciopero indetta per il 4 marzo p.v. preceduta, sui luoghi di lavoro, da un calendario di assemblee quotidiane attivate dal 21 febbraio scorso.” Lo scrive in una nota Il Coordinatore Territoriale FLP Lavoro-INL-ANPAL di Taranto dottoressa C. Perla Suma.

“I motivi sono diversi, annose e antiche questioni, l’ultima beffa, a danno dei lavoratori e delle lavoratrici, è la clamorosa estromissione, senza motivazione, dalla bozza del DPCM, che prevede l’armonizzazione delle indennità di amministrazione per tutti i dipendenti dei MINISTERI, il personale delle Agenzie dell’ex comparto Ministeri.

Link Sponsorizzato

Stanchi dei numerosi proclami annunciati e continuamente umiliati nella funzione e nella professionalità sono decisi ad utilizzare tutti gli strumenti possibili affinché venga garantita pari dignità lavorativa a chi è sempre in prima linea, in favore della tutela dei lavoratori.

A volte le proteste dei dipendenti pubblici non sono comprese da molti cittadini, ebbene si sappia che il personale di questa categoria partecipa al lavoro anche con proprie risorse strumentali pur di assicurare il servizio e di colmare le carenze di una Pubblica Amministrazione, miope nei confronti dei propri dipendenti.

Link Sponsorizzato

Il personale tutto chiede attenzione per il lavoro svolto e piccole gratificazioni, anche economiche, per consolidare il senso dell’appartenenza e la propria identità che deriva dalla consapevolezza di aderire ad un determinato gruppo sociale complesso, quale quello della Pubblica Amministrazione.

Dipendenti più qualificati e meno mortificati al fine di offrire un servizio sempre più adeguato all’utenza senza trascurare le intime aspettative professionali, non si può chiedere tutto questo a costo zero per la Pubblica Amministrazione.

In quest’ottica va letto lo sciopero e il malcontento dei lavoratori e delle lavoratrici degli Ispettorati che oggi protestano, ci vuole presa di coscienza da parte di chi ha il privilegio di poter riformare la Pubblica Amministrazione, i governanti e gli amministratori devono risvegliare le coscienze di chi ha in mano la gestione del servizio pubblico, per costituire un forte legame di appartenenza allo Stato.

Come è noto, per offrire un buon servizio ci vuole personale adeguato, strutture confacenti e riconoscimenti anche economici, è indecoroso e mortificante nel contempo lo spettacolo di questi giorni di protesta dei dipendenti dell’ispettorato che affollano gli uffici e le piazze della nostra Penisola, non si possono sempre chiedere più controlli, meno lavoro sommerso, più vigilanza e più sicurezza senza nulla dare in cambio.

Ci auspichiamo un intervento rapito dagli organi preposti con garantita attenzione mettendo da parte la politica delle false promesse e dei consolidati annunci.”