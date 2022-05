Regione Puglia, in 65.830 al concorso di categoria C

Chiuso il termine per la presentazione delle domande al Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 306 unità di categoria C per vari profili professionali. Ed è boom di candidati: saranno infatti 65.830 a partecipare a questa opportunità.

“Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra che porterà all’assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia”, afferma l’Assessore regionale al Personale, Gianni Stea.

Link Sponsorizzato

Tra i primi dati in possesso dell’Assessorato, riguardo alle iscrizioni, Stea sottolinea oltre alla massiccia partecipazione dei pugliesi (61.612, il 93,6%) anche di 869 lucani. Al quarto posto, “proprio a conferma del fatto che stiamo dando la possibilità a molti dei nostri ragazzi di rientrare in regione”, ci sono 457 domande arrivate dal Lazio, le 384 della Lombardia, le 280 dell’Emilia. Una sola domanda è invece arrivata dalla Valle d’Aosta. Mentre l’età media dei partecipanti ai 25 profili professionali si attesta attorno ai 35 anni, andando da una media di 37 per Istruttore legislativo e Auditing e Controllo, ai 34 anni del settore Fitosanitario e e delle Politiche internazionali.

Link Sponsorizzato

Molte le donne che parteciperanno al concorso e che anzi per alcuni profili sono in netta maggioranza: 68 per il Socio assistenziale; 65,5% per Gestione e sviluppo risorse umane; 67,6% per l’Istruzione; 61,8% per le Gestione affari legali e 61,7% nel Turismo. Rappresentano complessivamente il 54,3% delle candidature.

Tra le curiosità che invece riguardano i “settori” preferiti, al primo posto si piazza la Gestione Affari Legali con 8.887 domande per 26 posti. Seguono 7.758 domande per Gestione e Sviluppo risorse umane (15 posti disponibili); 6.991 per Istruttore risorse economico-finanziarie (45 posti). “Solo” 611 domande per Trasporti e mobilità, dove sono disponibili 6 posti.