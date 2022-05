Tutto pronto per il XVIII Trofeo Caroli Hotels

GALLIPOLI – Si terrà giovedì 24 febbraio alle ore 18:00 nella Sala Convegni dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli la cerimonia di inaugurazione del XVIII Trofeo Caroli Hotels, prestigioso torneo internazionale di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Giovanissimi fascia B (nati nel 2008), in programma su 8 campi di gioco sparsi per il Salento dal 25 al 27 febbraio: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Collepasso, Poggiardo, Parabita (Heffort Sport Village), Galatone, Castrignano de’ Greci, San Donato di Lecce. Saranno presenti le 16 squadre partecipanti, autorità, addetti ai lavori e accompagnatori al seguito. L’inno di Mameli sarà intonato dal tenore Maurizio Coppini.

L’ultima edizione del torneo organizzato dall’ASD Capo di Leuca è stata vinta dalla Spal. Caroli Hotels è il main sponsor del Torneo. La macchina organizzativa lavora a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle società partecipanti.

Prosegue anche quest’anno la collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) dei centri interessati per un progetto ad ampio respiro che unisce sport, solidarietà, promozione del territorio, accoglienza e interscambio culturale.

Questi i quattro gironi eliminatori:

Girone A – SASSUOLO, CALCIO SICILIA, INVICTUS LAM BARI, CAPO DI LEUCA

Girone B – SPAL, PARMA, AUSONIA CALCIO, GIOVANI CRYOS

Girone C – FIORENTINA, TORINO, SORRENTO CALCIO, ASD FABRIZIO MICCOLI

Girone D – LAZIO, LECCE, REAL CASAREA, BOYS GIALLOROSSI

Le prime due classificate di ciascun girone si affronteranno nei quarti di finale. A seguire, semifinali e finale, tutte in programma all’ Heffort Sport Village di Parabita.

Il sito dedicato alla manifestazione è www.trofeocarolihotels.it. Attivi anche i canali social.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino. La scultura si sviluppa con forme irregolari, quasi a ricordare le linee del mare. Elemento principale e comune è il mascherone in cartapesta di impronta greca caratterizzante gli elementi architettonici che ornano i balconi barocchi del centro storico di Gallipoli. Il tutto è collegato da linee marcate, quasi come solchi nella terra, che partono dalla stilizzazione della fontana greca, simbolo della storia, cultura e continuità della tradizione gallipolina.

Notevoli le ricadute turistiche legate alla manifestazione sportiva derivanti dalle numerose presenze da parte delle famiglie che accompagnano i giovani calciatori alla scoperta del Salento e in termini di immagine e promozione per il territorio.