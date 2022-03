Centro diurno di Galatina. Gabellone chiede audizione in Commissione sanità

Il Consigliere Regionale Antonio Gabellone ha chiesto la convocazione e l’audizione in Commissione Sanità in relazione alla situazione del Centro diurno di Galatina chiuso dal 2019.

“Secondo la previgente normativa del 2002 – comunica Gabellone al Presidente della Commissione Sanità – i centri diurni psichiatrici erano completamente gestiti dalle Asl locali.

Successivamente, con la nuova L.R. 2 maggio 2017 n. 9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, detti centri sono stati assoggettati al rispetto di determinati requisiti strutturali.”

“Dall’anno 2019, – continua Gabellone – il Centro diurno di Galatina a causa della mancanza dei requisiti strutturali previsti dalla sopracitata L.R. non è più in funzione. Pertanto, è opportuno comprendere quali siano le intenzioni di Asl Lecce e Regione Puglia in riferimento a detto Centro. Ovvero, se intende adeguarlo ai requisiti previsti dalla nuova normativa oppure dismetterlo definitivamente. Per fare chiarezza si ravvisa la necessità di inserire nell’agenda dei lavori della Commissione l’audizione dell’ assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, del direttore generale Asl Lecce, Rodolfo Rollo, del direttore Dipartimento promozione salute, Vito Montanaro”.