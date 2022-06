Domani giornata nazionale del Fiocchetto lilla di sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione

LECCE – I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) sono patologie psichiatriche emergenti che si diffondono con notevole rapidità e riguardano fasce sempre più ampie di popolazione, determinando un impatto economico consistente sul Servizio Sanitario Nazionale. Rappresentano, secondo il Global Burden of Disease (2013), la dodicesima causa di disabilità per le donne di età compresa tra i 15 e 19 anni in Paesi ad alto reddito. Sono disturbi psichiatrici gravi e complessi, potendo determinare in poco tempo condizioni fisiche e psichiche di allarme. Sono caratterizzati da un alto tasso di cronicità, mortalità e recidiva. Comportano danni alla salute psichica e fisica, oltre che al funzionamento psicosociale e compromettono in modo consistente la qualità di vita. È necessario, pertanto, elaborare e coordinare interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi in Unità Operative dedicate e specializzate che, all’interno di una rete assistenziale stabile, possano garantire l’unitarietà e la continuità del percorso di cura con intensità crescente.

Il Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare della ASL Lecce, attivo dal 1998, svolge attività diagnostica, terapeutica e riabilitativa, di ricerca clinica, eziopatogenetica e dei trattamenti appropriati ed efficaci, di formazione e informazione, di prevenzione e sensibilizzazione. Per quel che riguarda l’attività clinica, gli interventi in regime ambulatoriale e di day hospital intensivo sono erogati secondo un Protocollo Integrato e Multidisciplinare originale (PIM, 1998) che consente un intervento multidimensionale, interdisciplinare e multiprofessionale integrato negli ambiti di salute fisica e nutrizionale, psicologica e psichiatrica, relazionale, sociale e culturale. Il PIM, che anticipa e rispetta quale modello clinico e organizzativo quanto riportato nelle Linee Guida Internazionali (NICE, APA), nelle Raccomandazioni dell’ISS e del MdS (2013), nel Piano della Salute L.R. n. 23 (2008-2010) e nel Regolamento n. 8 della Regione Puglia (2017), è stato elaborato a partire dal presupposto che curare significa prendere in carico non la patologia ma il soggetto che ne è portatore nella sua interezza, per sostenerlo nella guarigione dai sintomi e nell’acquisizione di una identità percorribile, di un ruolo e di una funzione sociale e culturale. Gli operatori provengono non solo da una formazione medica o psicologica ma anche da altri campi del sapere – dal mondo della sociologia, della cultura, dell’arte. Nella cura di queste malattie, infatti, non si può prescindere da un percorso di integrazione tra competenze capace di affiancare conoscenze e pratiche mobilitate a porsi il problema del disagio in tutta la sua complessità.

Ed è per questo che i Laboratori espressivi e culturali, parte integrante del percorso di cura, rivestono un’importanza straordinaria consentendo un coinvolgimento responsabile e creativo del paziente che intraprende un percorso di riscoperta del proprio sé, delle proprie potenzialità espressive e in definita della propria identità.

Negli ultimi decenni numerosi studi hanno messo in evidenza come le arti abbiano dato un contributo determinante nella prevenzione e nel trattamento delle malattie, così come nella promozione della salute e del benessere individuale e collettivo e nello sviluppo di equità e di qualità sociale. L’OMS nel 2019 ha presentato a Helsinky il rapporto “Quali sono le evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere?”. Il Rapporto prende in esame oltre 900 pubblicazioni afferenti all’ambito della medicina, della psicologia, dell’antropologia e delle neuroscienze. Dal rapporto si evince come le arti possano influenzare i determinanti sociali della salute, quali la coesione sociale o il superamento delle disuguaglianze, supportare lo sviluppo della prima infanzia tra cui l’acquisizione del linguaggio e delle capacità cognitive, orientare verso modelli di vita sani oltre che tutelare la salute mentale. La dimensione artistica e culturale, dunque, deve necessariamente essere tenuta in considerazione nella definizione delle politiche sanitarie, nella costruzione di politiche intersettoriali che includano salute, cultura, educazione e socialità.

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla, i Laboratori espressivi e culturali del Centro per la Cura e la Ricerca sui DA testimoniano come la poesia, la letteratura, il collage, la grafica, la fotografia, il cinema, il teatro, la danza, le arti plastiche possano essere usate come strumenti di autoanalisi, di relazione, di cambiamento o più semplicemente di sfogo, di gioco o di catarsi.

L’arte e la cultura si fanno alleati per supportare i bisogni di crescita, migliorare la capacità di intrattenere relazioni interpersonali salutari, riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, stabilire un contatto con le proprie risorse, ricercare attitudini e valorizzare vocazioni per l’acquisizione di una piena consapevolezza del proprio sé come unità fisica, intellettuale ed emozionale.

L’evento è organizzato in collaborazione con Pe(n)sa differente, Fondo Verri, Big Sur Lab, Laboratorio di danza, Associazione Madamadorè e si svolge nel ispetto delle normative anti Covid.

Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi dell’Alimentazione, Via Miglietta, 5 ore 10.00