La pugliese Emma Montinaro Campione d’Italia Taekwondo cat. 44kg

CALIMERA – Per la scuola di taekwondo Agape&Sport di Calimera è arrivato il momento di festeggiare la sua prima campionessa italiana. Il 19 e 20 marzo presso il PalaFlorio di Bari si sono disputati i campionati Italiani cintura rossa, e proprio li si è laureata campionessa italiana la Calimerese Emma Montinaro conquistando la medaglia d’oro e portando la sua scuola a salire sul podio come quarta società classificata a livello nazionale. La piccola Emma a soli 12 anni ha un carattere da vendere, come gli ha detto il grande maestro Young Ghill Park “ha pepe questa ragazza”, lo stesso pepe che gli ha permesso di vincere 4 incontri, tra cui, 2 per ko tecnico.

Il Presidente di Agape&Sport Emanuela Di Donfrancesco “Siamo una scuola giovane, entrati a far parte della federazione nel 2017, abbiamo ancora una sola cintura nera e raggiungere quest’importante traguardo ci spinge a fare sempre meglio, siamo solo all’inizio, il prossimo obiettivo della nostra Emma sono le selezioni per entrare a far parte della squadra regionale di puglia e noi le facciamo il nostro in bocca a lupo”

