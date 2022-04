Morte operaio in Salento, Casili: “Ennesima tragedia inaccettabile. Serve una risposta delle istituzioni”

“La Puglia oggi piange l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro, la seconda in meno di una settimana. A perdere la vita un operaio ventottenne rimasto folgorato mentre lavorava in un impianto fotovoltaico a San Donato”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili.

“In questo momento di profondo dolore voglio esprimere la mia vicinanza ai familiari della vittima per questa tragedia inaccettabile, che rende ancora più urgente un risposta delle istituzioni a tutti i livelli per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dobbiamo potenziare gli organici dei Servizi ASL di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per garantire maggiori controlli. È necessario lavorare in sinergia con le parti sociali per un cambio di paradigma per far capire l’importanza della prevenzione e del rispetto di tutte le misure necessarie per la sicurezza. Per questo è importante riattivare il tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro istituito in consiglio regionale, in modo da continuare a confrontarci con tutti gli attori interessati e dare vita insieme a interventi che possano essere davvero efficaci”.