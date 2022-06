Presentata la manifestazione “Donne: volti e ris-volti”

FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’associazione composta, in Italia da circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women).

E’ articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale , raggruppate in 7 Distretti. FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti, al fine di dare un contributo a tutto il territorio e nel rispetto delle realtà locali.

L’11 ottobre 2020, in una splendida giornata di sole, nell’elegante Villa Pellegrino, avviene la costituzione delle sezione Fidapa sul territorio di Matino . Le socie fondatrici hanno eletto Presidente di Sezione la dottoressa Stellina Ilaria Romano con il suo direttivo : la dottoressa Laura D’amore -Vicepresidente, l’avvocato Annarita Coppola- tesoriera e l’architetto Annamaria Sicilia-segretaria insieme al Collegio delle revisori dei conti e al Consiglio, dando vita ad un gruppo di donne unite e supportate da un forte spirito di gruppo che è alla base di ogni rapporto associativo .

Link Sponsorizzato

Sabato 5 marzo 2022 viene presentata ufficialmente la sezione alle autorità locali con una manifestazione dal titolo “Donne: volti e ris-volti” evidenziando un connubio tra arte e poesia con l’allestimento di una mostra di quadri raffiguranti le donne e la lettura di poesie con protagonista la donna. Segue anche la cerimonia delle candele che ha un significato fortemente simbolico di stabilire legami di amicizia con tutte le donne del mondo aderenti alla BPW International e rappresenta l’occasione ufficiale di presentazione di tutte le socie per dare loro il benvenuto, nell’intento, come recita l’inno della Fidapa, di costruire un mondo migliore.