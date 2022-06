Promozione patrimonio ecclesiastico: gli assessori regionali Lopane e Delli Noci in visita dall’arcivescovo Seccia

LECCE – Stamane l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, ha ricevuto la visita del neo assessore regionale al turismo, Gianfranco Lopane, accompagnato dall’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci. Erano presenti anche il vicario diocesano per l’economia, mons. Antonio Montinaro, il dirigente regionale del settore turismo, Patrizio Giannone, e i vertici della cooperativa sociale ArtWork con il presidente Paolo Babbo, il vicepresidente Dario Babbo e il consigliere di amministrazione Matteo Perrone.

Nel corso dell’incontro una particolare attenzione è stata riservata tanto alle importanti azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale ecclesiastico, rese ben visibili con i tanti cantieri di restauro presenti in città e nella diocesi, quanto al successo del progetto LeccEcclesiae che consente la valorizzazione e la fruizione con orario prolungato delle principali chiese barocche, del Museo di Arte Sacra e, tra poche settimane, del Campanile del Duomo.

“Un vero onore essere stati accolti questa mattina da sua eccellenza mons. Michele Seccia nell’Antico Seminario di Lecce. Alla Diocesi un sincero apprezzamento per l’attività di valorizzazione del patrimonio religioso – ha dichiarato l’assessore Lopane. Abbiamo condiviso la necessità di incentivare il rapporto tra Curia arcivescovile e Regione Puglia con l’obiettivo di creare sinergie positive per la cura dei beni ecclesiali e per attrarre flussi turistici in questa splendida terra pugliese ricca di arte e cultura”.

Non è mancata una riflessione sulle sfide che attendono il mondo del turismo pugliese, perché possa affermarsi sempre più quale asset strategico fondamentale per lo sviluppo economico dei territori e delle comunità, pur nell’attualità dell’emergenza sanitaria che interessa ancora il nostro Paese e la drammaticità della guerra che investe l’Europa.

“Ho voluto fortemente presentare il collega Lopane all’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, e al sindaco della città di Lecce, Carlo Salvemini, che hanno potuto metterlo a conoscenza dei progetti in cantiere e anche delle potenzialità e delle difficoltà del settore turistico leccese – ha dichiarato l’assessore Delli Noci. Ringrazio l’arcivescovo Seccia della sua ospitalità e dell’attenzione che riserva alla conservazione, alla conoscenza e alla promozione del patrimonio ecclesiastico attraverso il progetto LeccEcclesiae della cooperativa sociale ArtWork”.