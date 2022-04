Puglia commercio, il marketplace di Federaziende finalmente on line

Verrà pubblicato oggi alle ore 16,00 il sito www.pugliacommercio.com grazie al quale sarà possibile effettuare i primi acquisti di prodotti venduti da operatori pugliesi. A darne notizia stamane FEDERAZIENDE nel corso di una conferenza stampa indetta alle ore 10,00 nella Sala Conferenze dell’Organizzazione Datoriale maggiormente rappresentativa di Via Leverano 78/B a Carmiano. Il progetto è stato presentato dal Segretario Generale della Confederazione Eleno Mazzotta insieme al Presidente Onorario Ebin Gennaro Capoccia, al Presidente del Consorzio Fidi Alessandro Miglietta e al Responsabile del Centro Assistenza Tecnica Simone Resinato. Assente il Presidente di Federaziende Simona De Lume’ in quanto impegnata stamane nel Comitato Provinciale Inps.

Dopo aver analizzato l’andamento del mercato nazionale dell’e-commerce e le strategie d’impresa dei colossi del settore, quali Amazon, si è illustrato il progetto che nasce per creare nuove opportunità di mercato per gli operatori pugliesi e nel contempo per promuovere unitariamente l’immagine del territorio. Una iniziativa che rappresenta un’opportunità concreta per gli esercenti che non dovranno sostenere nessun costo fisso per aderirvi. Ma anche i Professionisti, i Commercialisti e i consulenti del Lavoro, oltre che le altre Organizzazioni Datoriali, del territorio, potranno aderire all’iniziativa. Allo stato sono 30 gli operatori che espongono i loro prodotti e che hanno aderito all’iniziativa dopo aver ricevuto un’adeguata formazione che ha tra l’altro ottenuto il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Lecce. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 0832-606488 oppure via e-mail federaziende@libero.it.