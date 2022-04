Quinta edizione Banca Nazionale delle Terre Agricole. Casili: “Bisogna lavorare a più livelli per offrire nuove opportunità ai nostri giovani”

“L’apertura da parte dell’ISMEA della quinta edizione della Banca Nazionale delle Terre agricole, che permetterà ai giovani imprenditori agricoli di avere ulteriori opportunità di investimento, testimonia ancora una volta l’importanza di censire i nostri terreni incolti sia per il contrasto dell’abbandono delle terre, che per il recupero produttivo delle stesse e il ricambio generazionale in agricoltura. Bisogna lavorare a più livelli in modo da applicare la legge regionale, di cui sono stato primo firmatario, con cui è stata istituita la Banca della Terra di Puglia. A distanza di anni finalmente si sta muovendo qualcosa anche grazie all’interessamento dell’assessore Pentassuglia: nelle prossime settimane sarà inviata una nota ai Comuni a firma congiunta dell’Anci e dell’assessorato all’Agricoltura per effettuare una ricognizione e capire quali siano le criticità da risolvere per far partire il censimento delle terre incolte, che avrebbe dovuto essere completato alla fine del 2019, e trasmettere i dati alla Regione”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili.

“Vogliamo limitare l’abbandono dei terreni – continua Casili – e sostenere il loro recupero produttivo, in modo da dare nuove possibilità ai giovani e a tutti coloro che vogliano investire sulle nostre terre. Per fare questo serve una forte sinergia istituzionale e una stretta collaborazione tra Regione, Comuni e cittadini. Stiamo lavorando per una nuova visione della tutela del territorio, per cui è necessario non perdere altro tempo”. /