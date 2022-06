Si è spento il professor Nicola Di Cagno, lutto nel mondo accademico

“Poche ore fa – ha detto la Presidente Loredana Capone in apertura della seduta odierna del Consiglio regionale – è venuto a mancare il professore Nicola Di Cagno, stimato docente dell’Università del Salento.

Nicola Di Cagno ha presieduto il Consiglio Regionale della Puglia dal 1985 al 1990. È stato Assessore al Bilancio e poi agli Affari generali. Dal 1° luglio del 2008 al dicembre 2013 ha presieduto l’Istituto Pugliese di Ricerche Economico Sociali (IPRES).

Link Sponsorizzato

Un liberale fermo nelle idee ma gentile nei modi. Cresciuto culturalmente e politicamente nel prestigioso alveo della famiglia Cassandro. Da Paolo Emilio, di cui è stato assistente universitario presso la facoltà di Lingue, ha assorbito l’amore per il diritto Costituzionale; da Manlio, giovane deputato barese vice segretario, negli anni ’70, del Partito Liberale, quello per la politica e l’impegno per il sociale. Aveva appena 27 anni quando fu eletto al Consiglio Comunale di Bari: storica e non facile la posizione che assunse durante il voto sul Piano regolatore generale, il cosiddetto “piano Quaroni”, che lo vide come unica espressione esplicitamente contraria. Il capogruppo del Pci uscì dall’Aula preferendo il non voto. E di lui, infatti, si ricordano gli studi e le battaglie sui danni che sarebbero scaturiti dal consumo del suolo.

Ordinario, e poi preside di Economia e Commercio all’Università di Lecce, Nicola Di Cagno”.

Link Sponsorizzato

“Una grave perdita per la Puglia, – ha concluso – un uomo pieno di energia, vivace, generoso, competente. Un uomo di cui noi tutte e tutti sentiremo la mancanza. Che il nostro affetto raggiunga la sua famiglia, i figli Benny e Pierluca, e tutta la comunità dell’Università del Salento, a partire dal rettore Fabio Pollice”.

Il sen. Dario Stefàno dichiara: “Una grande perdita, la scomparsa del Professore Nicola Di Cagno, docente dell’Università del Salento e, prima ancora, preside della facoltà di Economia e commercio, ex Presidente del Consiglio regionale e assessore al Bilancio e poi agli Affari generali, Presidente dell’Ipres. Un uomo pieno di energia, che con competenza e determinazione ha saputo svolgere al meglio i prestigiosi incarichi ricoperti nel percorso di vita e professionale. La nostra comunità regionale, tutta, ne sentirà la mancanza e conserverà un ricordo positivo e di legame affettivo. Alla sua famiglia, al corpo accademico e agli studenti dell’Università del Salento, il più sincero cordoglio”.

“La notizia della scomparsa del professor Nicola Di Cagno mi addolora profondamente. Da politico ha sempre guardato alle Istituzioni con grande rispetto e da accademico ha lavorato costantemente per aprire nuovi fronti e favorire la formazione della nuova classe dirigente. Io ho avuto l’onore di conoscerlo e di averlo relatore della mia tesi di Laurea. I suoi consigli e le sue riflessioni restano scolpite nella mia mente, la sua gentilezza e generosità nel mio cuore. Porgo le condoglianze più sentite alla sua famiglia, a nome mio e di Forza Italia Puglia alla quale il prof. Nicola Di Cagno concesse una sua lezione durante una Winter School organizzata dai giovani del Partito. Un forte abbraccio particolare a suo figlio, l’amico professor Pierluca Di Cagno”. Lo scrive in una nota il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.