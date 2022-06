Taekwondo, Antonio Carrisi del team Perulli si laurea campione italiano

All’Accademia Taekwondo Perulli è nata una stella. Si chiama Antonio Carrisi e ad appena 14 anni si è laureato campione italiano Cadetti con la cintura rossa attorcigliata intorno al dobok. L’enfant prodigie del team guidato dal maestro Giuseppe Perulli è salito sul gradino più alto del podio nella categoria -57 chilogrammi, nell’ambito della competizione svoltasi a Bari presso il PalaFlorio, che ha visto la partecipazione di oltre seicento atleti provenienti da tutta Italia.

La manifestazione indetta dalla Federazione italiana taekwondo ha visto protagonista il giovane salentino che, un calcio dopo l’altro, ha sbaragliato la concorrenza dell’elite del taekwondo giovanile.

Carrisi ha vinto quattro combattimenti consecutivi mettendosi al collo la medaglia più prestigiosa dopo una vera e propria escalation di risultati. Il leccese è stato accompagnato in terra barese da coach Marco Pantaleo dimostrandosi all’altezza del tatami tricolore. Nelle eliminatorie ha sconfitto Riccardo Morelli del Centro Sportivo Taekwondo Gym Club col punteggio di 43-16.

Nel secondo turno Carrisi ha avuto ragione di Michele Pio Chiruzzi della Scuola Marconia Basilicata per 13-33. In semifinale ha superato Nicola De Giorgio della Teakwondo Leuzzi per 1-19. E nell’atto finale della competizione ha battuto Simone Mirabella della Polisportiva Pozzuoli per 37-24, al temine di un incontro equilibrato e avvincente. Quattro combattimenti e quattro vittorie che hanno permesso al quattordicenne di tornare nel Salento con l’oro italiano.

Antonio Carrisi aveva già iniziato il 2022 con il botto imponendosi ai campionati interregionali che si sono disputati due mesi fa in Calabria. E successivamente ha conquistato la medaglia d’argento al PalaFlorio di Bari in occasione dei campionati regionali. “Carrisi promette bene e ha ancora ampi margini di miglioramento – dichiara il maestro Perulli -. È ancora molto giovane, ma ha già acquisito la giusta personalità per gareggiare a certi livelli. Quest’estate si preparerà per l’esame di cintura nera per poi cominciare a combattere nella categoria Junior. In base alla giovanissima età si intravede un’ottima tecnica e sono certo che migliorerà ancora tanto. Le tappe del suo percorso sono ancora tante – conclude – e se continuerà ad allenarsi con costanza potrebbe affermarsi in questo sport ad alti livelli”.