A come Assurdità

Credo che neppure un grande maestro del settore, come Alfred Hitchcock, abbia mai potuto pensare di avere un finale come quello che si è realizzato in Lecce-Vicenza. Eppure nei suoi film, ha messo le più strane e quasi impossibili trame che, comunque attenevano all’animo umano. Nella sua lunga e luminosa carriera di regista non vi è stata mai la possibilità di immortalare la assoluta e nefasta stupidità del tifoso, probabilmente leccese, che è assurto agli onori della cronaca per aver rovinato una partita già vinta e per aver dato ragione a chi afferma che la “mamma dei cog…ni è sempre incinta”.

Una partita che si era sviluppata secondo i canoni previsti con il Lecce, cui bastava poco per realizzare il sogno di tanti tifosi, del resto un pari ci avrebbe dato la A con certezza, ed un Vicenza che, pur battendosi bene era convinto di come la sua sorte fosse segnata. Ma poiché questo campionato di serie B è contrassegnato dalla imprevedibilità, ecco che il tifoso (ma lo si può considerare ancora tale?) leccese si è voluto pigliare la scena. Se il Lecce, per un qualunque motivo, non dovesse farcela, ma anche se ce la facesse, come credo accadrà, sarebbe cosa buona e giusta che questo teppista da stadio venisse isolato dal gruppo al quale appartiene, a meno che, e qui siamo al fantascientifico, l’anonimo lanciatore sia stato uno del Vicenza per creare le premesse di una possibile sospensione della partita. In ogni caso, è riuscito nell’intento perché il Vicenza i punti se li è presi tutti e può ancora sperare.

Eppure la partita, seppur condizionata dall’alta posta in palio, era stata molto corretta, giocata con un buon ritmo, con il Lecce dal quale ci si aspettava che prima o poi la sbloccasse, anche se ci aveva già pensato Gabriel a farlo quando ha lisciato la palla passatagli indietro da centrocampo ed ha tentato di mettersi subito nella compagnia formata da Buffon, Radu, Meret e tanti che ne seguiranno fino a quando i tecnici saranno convinti che il portiere debba giocare con i piedi e non con le mani. In ogni caso il buon Gabriel il suo dovere lo aveva fatto parando il primo rigore, ma il Lecce ha la responsabilità di non aver saputo contenere la crescita e la rabbia agonistica del Vicenza.

Questa partita non fa storia, o meglio la fa in senso negativo, ma ci deve preoccupare moltissimo per venerdì prossimo quando verrà il Pordenone, già retrocesso, che giocherà senza patemi d’animo magari con giovani che vorranno mettersi in mostra e per il Lecce, se non dovese sbloccare il risultato presto, le cose potrebbero complicarsi.

E’ un peccato dover commentare una partita che avrebbe comportato la promozione in A ed, invece, la A sta per Assurdo. Ci mancava anche questo! Ora però abbiamo colmato questa lacuna e speriamo di festeggiare venerdì prossimo.