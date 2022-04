A proposito della guerra fra Russia e Ucraina

Da poco più di un mese l’attenzione della maggior parte della gente viene polarizzata dall’evento bellico che si consuma fra Russia ed Ucraina. Cosi dopo un biennio di esperti virologi dell’ultima ora, abbiamo assistito ad una rapida trasformazione degli stessi in esperti geostrateghi. Fermo restando che un evento di natura bellica non può spiegarsi nel singolo episodio del momento, bensì in una complessa serie di cause concatenate che molto spesso affondano le loro radici in anni, se non addirittura decenni anteriori, cercherò di occuparmi brevemente della situazione sotto il profilo strettamente militare, tralasciando possibili simpatie per uno o per l’altro dei contendenti e limitandomi alla conduzione generale delle operazioni. I più sicuramente si accorgeranno che quanto andrò ad esporre non coincide con ciò che viene riferito dai media ufficiali ma prende spunto essenzialmente da quanto asserito da Larry Johnson, ex analista della Central Intelligence Agency, il servizio di intelligence USA, sulla rivista Economic Times.

Contrariamente a quanto si è voluto far credere, l’azione delle forze armate russe sin dal primo momento mirava alla liberazione delle repubbliche russofone dichiaratesi indipendenti nel Donbass, le stesse che ne hanno sollecitato l’intervento, alla paralisi dell’aeronautica militare ucraina, all’acquisizione delle fonti energetiche, nonché alla conquista del maggior numero di territori da poter successivamente utilizzare in sede di trattativa. Inoltre, piuttosto che mirare alla presa della capitale Kiev, cosa che avrebbe portato ad una interminabile guerriglia urbana, l’obiettivo sembrerebbe quello di cingerla d’assedio, recidendo le linee di rifornimento e di comunicazione, secondo lo schema classico di una guerra di logoramento. Dunque tutt’altro che una guerra lampo. Abituati alle operazioni condotte negli anni passati dalle Forze NATO, nella ex Jugoslavia, in Afganistan, Irak Libia, etc., basate su un iniziale bombardamento aereo a tappeto della durata di diverse settimane, prima di un’effettiva avanzata terrestre, questa volta ci troviamo di fronte ad un’offensiva di tipo convenzionale basata su un coordinamento fra l’arma aerea e l’esercito.

Link Sponsorizzato

Alla luce degli obiettivi esposti, è possibile osservare che le forze armate russe hanno distrutto la capacità aerea ucraina sin dal primo giorno dell’offensiva, in maniera da creare una no fly zone sul teatro bellico, per poi concentrarsi sulle fonti di produzione energetica che sono state acquisite nei primi giorni. In seguito, come fa notare Larry Johnson, nelle prime tre settimane di scontri hanno occupato un’area in estensione maggiore di quella della Gran Bretagna, mentre successivamente l’azione si è rivolta, secondo un piano mirato di attacchi, contro città ritenute di importanza strategica e contro installazioni militari, incluso il campo di addestramento posto nella zona occidentale del Paese. L’avanzamento delle armate di Mosca sarebbe riuscita a dividere quelle avversarie, frammentandole in aliquote incapaci di effettuare azioni degne di rilievo, contrariamente a quanto invece ci raccontano i media ufficiali. A tal proposito l’ex analista della CIA osserva a titolo di esempio che mentre i giornalisti occidentali raccontavano di un’autocolonna russa impantanata, questa in realtà è rimasta ferma allo scoperto per diverso tempo senza subire alcun tipo di attacco, né da forze terrestri o aeree, né di tipo missilistico, a testimonianza dell’impossibilità ad agire delle forze ucraine.

È comunque vero il fatto che durante un’azione bellica la propaganda gioca sempre un ruolo importante da ambo le parti pertanto risulta difficile riuscire a comprendere cosa in realtà stia accadendo. Fin dall’antichità la propaganda ha sempre rappresentato un elemento asimmetrico nel contesto di conflitti classici, tuttavia al giorno d’oggi: epoca in cui l’informazione ha assunto una veste sensazionalistica nella quale diventa difficile distinguere fra notizia, pettegolezzo, scandalo, opinioni pseudo accreditate, essa ha raggiunto livelli di manipolazione sconosciuti precedentemente.

Link Sponsorizzato

Auguriamoci che tutto finisca quanto prima e che il buon senso e la vera Diplomazia tornino a risolvere le questioni …

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Ha collaborato con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016) per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Inoltre ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio