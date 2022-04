Al via mercoledì 6 aprile la quinta edizione del “Laboratorio per l’organizzazione di eventi culturali”

LECCE – Al via mercoledì 6 aprile 2022 la quinta edizione del “Laboratorio per l’organizzazione di eventi culturali”, organizzato dal corso di laurea in Filosofia dell’Università del Salento. Curato per questa edizione da Elisa Rubino, ricercatrice di Storia della filosofia medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici, il laboratorio propone dieci incontri che si svolgeranno – fino al 25 maggio – in presenza nell’aula Bp7 dell’edificio Buon Pastore (viale Taranto, Lecce) e online su piattaforma Teams (codice jo2itfg). Gli incontri sono aperti al pubblico previa iscrizione, da inviare via e-mail all’indirizzo elisa.rubino@unisalento.it.

«Il laboratorio mira a spiegare come si crea un evento culturale, come si dà forma a un’idea, come si realizza e come si comunica un’iniziativa culturale», spiega Elisa Rubino, «Grazie all’intervento di professioniste del settore, il laboratorio avrà un taglio pratico e analizzerà casi studio concreti».

Il programma del laboratorio prevede i seguenti incontri:

6 e 13 aprile, ore 11: Cinzia Guido, esperta in politiche culturali, project and event manager, su “Comunicare attraverso gli eventi: strategie e strumenti”;

20 e 27 aprile, ore 11: Loredana De Vitis, Capo Ufficio Comunicazione e URP dell’Università del Salento, su “Dal seminario all’inaugurazione, introduzione agli eventi d’Ateneo e alla loro comunicazione”;

4 e 11 maggio, ore 11: Simona Cleopazzo, operatrice culturale, su “Le regole delle 5W. Come organizzare la presentazione di un libro e/o di un reading” e “Il pane e le Rose. Come ideare e organizzare un evento culturale con le donne” (caso di studio: progetto primo in graduatoria nell’ambito del Programma di Lecce Città del Libro 2017, predisposto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce);

11 maggio, ore 14: Ilaria Marinaci, Ufficio Stampa Comune di Lecce, su “Comunicare le iniziative culturali negli Enti pubblici”;

18 e 25 maggio, ore 11: Paola Ancora, Vice caposervizio All news di Nuovo Quotidiano di Puglia, su “Dai social alla carta stampata: la sfida di comunicare la cultura”;

25 maggio, ore 14: Ilaria Marinaci, Ufficio Stampa Comune di Lecce, “Il cartellone estivo del Comune di Lecce: il caso di studio Lecceinscena” (caso di studio).