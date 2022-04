Amministrative, Marti: “Meloni smentisca ricostruzioni giornalistiche o stop tavoli regionali”

“Siamo certi che le parole riportate oggi dai quotidiani pugliesi rivolte ieri dall’onorevole Giorgia Meloni agli alleati del centrodestra (“FDI vuole vincere ma gli alleati ci frenano”) siano tanto assurde quanto inverosimili, soprattutto in Puglia dove il rapporto tra FDI, Lega e FI è unitario, ottimo e costruttivo in tutte le realtà dove si vota, da Taranto a Barletta. Tali parole quest’oggi stanno creando molta delusione e tensione sui territori: quindi, certi del fatto che siano solo frutto di cattive ricostruzioni giornalistiche, chiediamo all’onorevole Meloni di fare al più presto una dichiarazione per smentire i toni divisivi non utili all’unità della coalizione. In assenza di un chiarimento, non potremo proseguire il lavoro sulle amministrative con Fdi ai tavoli provinciali e regionali”. Tanto dichiara il senatore Roberto Marti, commissario regionale della Lega Puglia, in accordo con i segretari provinciali, i parlamentari e iconsiglieri regionali del partito.

