Covid, 4.929 nuovi casi in Puglia: 1.236 nuovi casi nel leccese (ancora la provincia con più positivi dopo Bari). 10 in terapia intensiva, gli ultimi arrivati sono 60enni con patologie pregresse

PUGLIA – Continuano ad essere migliaia i nuovi positivi ogni giorno, ma nelle strutture ospedaliere la situazione non muta: i numeri restano bassi. In terapia intensiva e Rianimazione del DEA di Lecce sono stati ricoverati di recente alcuni pazienti sessantenni con patologie non gravissime: il numero è ormai fermo a 10 pazienti da venerdì. “Ogni ospedale dovrebbe avere un’area grigia – spiega il dottor Giuseppe Pulito, primario della rianimazione del Fazzi e del Dea – La metà non sono intubati. Però bisogna cambiare strategia per i ricoverati”.

Con 28.456 (ieri 39.011) test eseguiti e 4.929 (ieri 6.670) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 17,32% rispetto al 17,10% di ieri.

Si registrano 10 decessi rispetto ai 15 di ieri.

Su 4.929 positivi (ieri 6.670),1.236 (ieri 1.588) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 718 a 712 (-6), mentre gli attualmente positivi scendono da 118.105 a 116.641 (-1.464).

Dei 712 ricoverati, 673 (ieri 678, -5) sono in area non critica, mentre 39 (ieri 40, -1) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.596

Provincia di Bat: 379

Provincia di Brindisi: 473

Provincia di Foggia: 552

Provincia di Lecce: 1.236

Provincia di Taranto: 653

Residenti fuori regione: 31

Provincia in definizione: 9

