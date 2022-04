Energia, Bellomo: “Pregiudizio ceda il passo al Paese del ‘si può’, si aggiorni il PEAR”

“La politica dei veti per un pugno di voti non produce mai risultati positivi per la collettività. La spaccatura del Pd sui rigassificatori non è certo un bel segnale da dare ai cittadini. Il Partito democratico si dimostra ancora una volta il partito del bipensiero, specie se questa doppia visione viene accompagnata dalle polemiche degli stessi consiglieri di sinistra sulla lentezza con la quale si procede sulle rinnovabili e sui 400 progetti verdi fermi in Regione. L’Italia, e la Puglia in particolare, rischia di essere ancora una volta quella che un illustre giornalista ha definito il Paese del “non si può”. Nemmeno gli effetti evidenti sulla nostra economia della tragedia bellica in Ucraina hanno convinto le tante anime pie in servizio permanente effettivo che o si cambia strategia, accedendo ad ogni forma di energia pulita o sicura che la scienza ci mette a disposizione, oppure saremo sempre costretti ad una dipendenza che già ci costringe ad elemosinare risorse, pagandole se non in rubli certamente a peso d’oro, da Paesi che quasi sempre non sono modelli di democrazia. Puntiamo dunque con decisione sulle rinnovabili, pianificando e programmando senza la zavorra della burocrazia, ma creiamo anche, in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca, un’avveniristica Hydrogen Valley, costruiamo i rigassificatori necessari, guardiamo senza preconcetti al nucleare sicuro di quarta generazione. E si aggiorni quanto prima il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), uno strumento fondamentale per indirizzare gli interventi energetici sul territorio pugliese, con una programmazione puntuale e sinergica tra Regione e governo. Il pregiudizio ideologico della sinistra, che tanti danni ha già prodotto e che la Storia si è preoccupata ancora una volta di smentire, ceda il passo questa volta al Paese del ‘si può'”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

