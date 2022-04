Il Lecce batte il Pisa e stacca un biglietto per la serie A: 2 a 0 davanti ad un Via del Mare in festa

Il Lecce nel catino bollente del Via Del Mare, di fronte a circa ventiquattromila spettatori, assaggia un clima sportivo d’altri gloriosi tempi, in una giornata di sole fantastica. Lecce col 4-3-3 ed in campo Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. Il Pisa col 4-3-1-2 schierando Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Torregrossa, Puscas.

La formazione di D’Angelo affida a poche iniziative una risposta per contrastare la superiorità territoriale dei salentini. Solo qualche minuto di apprensione per Coda e compagni, attenti a controllare le sortite degli ospiti. Sullo scadere della prima frazione Leverbe tira da lontano, conclusione facile preda di Gabriel. all’ultimo minuto del primo tempo Di Mariano, dalla distanza, sfiora il doppio vantaggio.

Si va al riposo ed il Lecce, tornato dagli spogliatoi mette subito le cose in chiaro: occasionassimo propiziata da Hjulmand. dDAngelo vuole freschezza e richiama Benali per Sibilli e Torregrossa per Lucca. Proprio i nuovi ingressi si mettono in risalto, Dermaku in una prima occasione e poi la retroguardia giallorossa nel suo complesso, chiudono la saracinesca. Girandola di cambi: fuori Mastinu e dentro De Vitis. Non cambia granché: Baroni schiera Faragò, Tuia e e Calabresi per Dermaku, Gargiulo e Gendrey, il mister giallorosso non vuole perdere terreno nella fase difensiva, il gran caldo può condizionare in termini di affaticamento. In campo anche Bjorkengreen per Blin. Liwstoski per Strefezza. Nel Pisa fuori Beruatto per Cohen, fuori anche Puscas per Masucci.

C’è sempre e solo il Lecce: il gioco sulla fascia destra è predominante anche dopo l’uscita dell’ottimo Strefezza ed è proprio da un’azione su quel versante si concretizza il raddoppio del Lecce: Faragò si inserisce bene in area avversaria e non fallisce sul suggerimento di un cross basso. Il Pisa soffre coi crampi e va dato atto alla formazione toscana di averci provato. Il Lecce è lì ad un passo dalla massima serie, rispondendo sul campo alle sterili polemiche della settimana: due giornate al termine del campionato cadetto, contro i fanalini di coda Vicenza e Pordenone. Questo Lecce merita il risultato e lo spettacolo che ha reso ai propri tifosi che giù sognano l’Olimpo del calcio.