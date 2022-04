La mafia leccese secondo la Dia: “Una criminalità poliedrica in continua evoluzione”

LECCE – Una criminalità poliedrica che si evolve verso più raffinate forme di attività illecite, attraverso processi di infiltrazioni nel tessuto economico, e che sfrutta le conseguenze della pandemia da Covid-19 per “tendere una mano” agli imprenditori in difficoltà economiche mediante forme di assistenzialismo economico, utili ai clan per reimpiegare i capitali illeciti accumulati.

È l’analisi della criminalità leccese contenuta nella relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre 2021, che passa ai raggi X tutte le consorterie criminali attive in Italia.

Link Sponsorizzato

Di seguito, il testo del paragrafo dedicato alla provincia di Lecce.

L’incisiva azione di contrasto delle Forze di polizia e della Magistratura ha continuato a condizionare e storiche compagini criminali e mafiose operanti nel territorio leccese. L’indagine “Final Blow” del 2020 della Polizia di Stato in particolare avrebbe decapitato i vertici della criminalità organizzata dedita al traffico e spaccio di droga ed alle estorsioni, ma anche ad espandere i propri interessi nel settore commerciale ed imprenditoriale. Ciò a dimostrazione di come le compagini associative si stiano evolvendo verso più raffinate forme di attività criminali che presuppongono un sottile e strategico processo di infiltrazione nel tessuto economico.

Link Sponsorizzato

La fluidità delle formule organizzative delittuose riflette il particolare momento storico legato alle conseguenze della pandemia da Covid-19 tanto da configurare nell’intera area salentina un andamento mafioso che, abbandonando i tratti predatori e militari, ha lasciato spazio a profili di impresa politico-criminale tendenti a ricoprire piena titolarità nei mercati. I problemi di liquidità connessi con le difficoltà economiche delle imprese faciliterebbero un meccanismo di controllo del territorio da realizzarsi mediante forme di assistenzialismo economico alle persone in difficoltà da parte di clan sempre pronti a reimpiegare i capitali illeciti accumulati. Al contempo la ricerca di intrecci e complicità tra soggetti eterogenei per interessi, ruoli e competenze consentirebbero alle consorterie mafiose di insinuarsi in quell’area grigia del corpo sociale per permeare in maniera silente il tessuto economico e amministrativo.

Le forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto a pressanti condizionamenti la gestione della cosa pubblica trovano riscontro, ad esempio, nelle numerose interdittive emanate nel periodo di riferimento dal Prefetto di Lecce a carico di imprese ritenute vicine ai sodalizi mafiosi, nonché nei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali.

Si segnala infatti l’insediamento, il 15 febbraio 2021 presso il comune di Squinzano della commissione straordinaria per la gestione dell’Ente nominata con DPR del 30 gennaio 2021.

Gli elementi informativi e gli accertamenti eseguiti dalla DIA hanno messo in luce la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi in ordine a collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con esponenti della locale criminalità organizzata riferibili ai De Tommasi e Pellegrino, storici della sacra corona unita.

Il DPR del 24 marzo 2021 ha invece deliberato la proroga per 6 mesi dello scioglimento del consiglio comunale di Carmiano, dove erano stati evidenziati elementi di condizionamento esterno della criminalità organizzata riconducibile al clan Tornese di Monteroni di Lecce.

Nell’ampio novero dei settori dell’economia legale, le consorterie salentine si manifesterebbero capaci di effettuare redditizi reinvestimenti dei proventi illeciti ma anche di occultare e movimentare abilmente capitali ai fini di evadere o eludere il fisco.

Proprio riguardo al traffico illecito dei rifiuti l’operazione “Sangue Amaro” del 27 gennaio 2021 ha delineato una attività illecita di gestione e smaltimento gestita secondo una specifica filiera e con il concorso di due aziende operanti in Campania e nel Lazio. Nell’ambito delle indagini sarebbero emerse reiterate condotte illecite da parte dei numerosi indagati in ordine sia alla compilazione e ricezione di formulari di identificazione dei rifiuti, sia all’occultamento e/o distruzione di rilevanti quantità degli stessi. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati beni mobili e immobili del valore di circa 3 milioni di euro.

Gli accennati rapporti economici della criminalità organizzata leccese con altre consorterie criminali operanti in differenti territori disvelano peraltro un respiro non solo nazionale ma anche internazionale nello specifico settore del traffico di droga. Proprio l’operazione “Skipper”, eseguita dalla DIA il 2 febbraio 2021 ha evidenziato una consolidata e capillare rete criminale dedita stabilmente al commercio transazionale di cocaina. “L’attività investigativa intrapresa ha permesso di delineare la complessiva struttura organizzativa proiettata all’importazione di cocaina dall’Olanda e destinata al territorio salentino e campano nonché la condivisione di un progetto criminoso indeterminato nel tempo e la chiara programmazione della reiterazione dei traffici illeciti”.

Il fondamentale ruolo di promotore dell’attività delittuosa, l’interconnessione con la criminalità campana e l’inserimento nel gotha del traffico internazionale di cocaina è risultata spettare ad un soggetto salentino arrestato in Brasile. Tra gli indagati colpiti dal provvedimento risulta anche un noto pluripregiudicato referente del clan Amato sul territorio di Scorrano ed alcuni autotrasportatori campani, che trasferivano lo stupefacente da Amsterdam fino ai depositi di stoccaggio nel napoletano ed infine nel territorio salentino, curando anche i movimenti di denaro dalla provincia leccese all’Olanda. Con la medesima misura cautelare personale è stato disposto a carico di 4 dei soggetti indagati il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca dei beni per un valore di oltre 4 milioni di euro.

Come dimostrano anche gli esiti investigativi della citata inchiesta, in linea di continuità col passato, il core business delle organizzazioni criminali salentine è rappresentato dal traffico delle sostanze stupefacenti anche in concorso con narcotrafficanti albanesi. Ne è esempio l’inchiesta “Nuovi Orizzonti” conclusa dalla DIA di Lecce il 6 marzo 2021 con il rinvio a giudizio di 14 persone di cui 3 di origine calabrese.

L’indagine ha riguardato un’associazione criminale italo-albanese dedita al traffico di marijuana importata dall’Albania con l’utilizzo di potenti imbarcazioni e poi distribuita in diverse piazze italiane, in particolare in Trentino Alto Adige, Lazio e Campania. Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di ottenere, a firma del Direttore della DIA, prima il sequestro e successivamente la confisca di 2 ville situate a Lecce, 2 motoveicoli e rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 900 mila euro tutti nella disponibilità del principale indagato.

Ulteriore conferma dell’operatività dei clan salentini nell’illecito settore del traffico di sostanze stupefacenti proviene dagli esiti investigativi di un’operazione condotta dai Carabinieri il 26 marzo 2021. Le indagini si sono focalizzate nell’area di Campi Salentina, dove è stata individuata la figura di un elemento200 affiliato al clan De Tommasi e vicino al sodalizio Pepe, che è risultato capace di imporre la sua egemonia criminale sul territorio “attraverso metodi attualmente non più in voga, poiché soppiantati da forme di criminalità più scaltra e raffinata che cura i propri interessi nell’ombra, evitando azioni eclatanti che possano attirare l’attenzione investigativa”.

La sua ascesa, dettata da un indiscusso carisma delinquenziale era finalizzata a scalzare in maniera prorompente altri suoi concorrenti già presenti con le loro illecite attività su quel territorio.

La poliedrica indole criminale dei sodalizi leccesi si estrinseca anche nel mercato del gaming e del gioco d’azzardo. Diverse attività investigative e di analisi hanno infatti consentito di rilevare come le organizzazioni criminali siano sempre alla ricerca di nuove e più sicure forme di riciclaggio ed abbiano orientato il loro interesse verso attività commerciali ed imprenditoriali caratterizzate da grandi movimentazioni di denaro contante quali quelle operanti nel settore della gestione di sale da gioco e della raccolta di scommesse, nonché verso l’acquisizione di attività commerciali, bar e ristoranti per inserirsi nei circuiti dell’economia legale.

È del 26 marzo 2021 l’operazione “Doppio gioco” con cui la Guardia di finanza ha smantellato un’organizzazione che gestiva un vorticoso giro d’affari nel settore delle slot machines, dei videopoker e nella raccolta di scommesse per eventi sportivi fatte confluire sulle piattaforme informatiche di bookmaker stranieri operanti sul territorio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Le indagini hanno consentito di acclarare l’operato illecito di 3 fratelli neretini capaci di inserirsi nel tessuto dell’economia legale anche attraverso imprese individuali formalmente intestate a prestanome e società riconducibili ai vertici del sodalizio criminale. Significativo è emerso il ruolo di una donna amministratrice di due società la quale gestendo la cassa comune “si occupava del settore amministrativo e cantabile, dei rapporti con le banche, con i prestanome e con i dipendenti”.

Nel contesto delle intimidazioni verosimilmente finalizzate alle estorsioni, si collocherebbero i diversi episodi di danneggiamento204 e i reati contro il patrimonio205, nonché l’ingente disponibilità di armi, sintomatica della pericolosità dei gruppi organizzati leccesi.

Lungo le coste salentine continua il fenomeno dell’immigrazione clandestina e sostanzialmente immutato resta il modus operandi adottato dalle organizzazioni criminali – anche transazionali – che trasportano dalle coste greche e turche a quelle leccesi carichi di migranti con potenti gommoni oceanici ma anche mediante barche a vela. Il luogo di approdo maggiormente utilizzato dagli scafisti è quello della costa del basso Adriatico in particolare il litorale che da San Cataldo si estende fino Santa Maria di Leuca, con saltuari sbarchi sulle coste ioniche.

Nel corso di distinte operazioni di polizia sono stati rintracciati numerosi migranti tra cui diversi minori anche non accompagnati prevalentemente di etnia pakistana ma anche curda, irachena, iraniana e siriana.