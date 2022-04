La Puglia ha la sua segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri. Alla guida Nicola Magno

«Una squadra che si allarga sempre di più e radica la presenza del nostro sindacato su tutto il territorio nazionale. Lo scorso 31 marzo, la segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri ha nominato i nuovi dirigenti locali per quanto riguarda la Puglia. A guidare la regione come segretario generale per il suo indiscusso impegno, sarà Nicola Magno, coadiuvato dalla segreteria pugliese già rappresentata dai dirigenti in carica: Cataldo Demitri, Nicola Del Vento e Stefano De Luca». Lo rende noto Antonio Parrella, segretario nazionale del Nuovo Sindacato (NSC), responsabile per le regioni Puglia, Basilicata e Campania.

«La Segreteria pugliese, ricostruita da non molto, ha da subito manifestato una grande volontà di lavorare con determinazione per i diritti del Carabiniere. Ben ramificata sul territorio, vede nella provincia BAT il segretario provinciale Cataldo Calà; la segreteria provinciale di Bari con il generale provinciale Giuseppe Ventura, l’aggiunto Antonio Massari e il provinciale Natalino Leobono; la segreteria provinciale di Brindisi con Cataldo Demitri; la segreteria provinciale di Lecce con Franco Rizzo, che prende il posto d Stefano De Luca, oggi segretario regionale. Al Segretario Generale Regionale Nicola Magno ed ai componenti dell’intera struttura pugliese, vanno le congratulazioni della segreteria nazionale. Sono soddisfatto – conclude Parrella – del lavoro svolto sinora, certo che la squadra dirigenziale pugliese tutta, continuerà a lavorare con il giusto impegno per la tutela dei diritti degli iscritti e di tutti i colleghi».