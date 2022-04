Le amministrative mettono in crisi centrodestra e centrosinistra. Boccia lavora per ridurre l’influenza di Emiliano. Guerra di leadership tra FdI e Lega

PUGLIA – Le coalizioni classiche sono a pezzi già alla vigilia delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 e nemmeno il Movimento 5 Stelle se la passa tanto bene, viste le cacciate, i veleni e la debacle delle scorse elezioni. In molti minacciano il “divorzio”. Con il “governo Draghi” tutti hanno governato con tutti e sono saltati gli schemi classici. Questo ha avuto un notevole riverbero anche sui territori, dove tanti storici volti del centrodestra governano con Michele Emiliano (l’assessore Rocco Palese e Alessandro Delli Noci su tutti). Persino nelle amministrazioni locali sono crollati i tabù, tanto che a Gallipoli il sindaco PD, Stefano Minerva, governa con il leghista Di Mattina. Ma con l’arrivo delle nuove amministrative sono sorti gravi problemi per il centrosinistra in molte città, in primis a Barletta e a Galatina. Nel centro galatinese gli uomini del Pd e quelli vicino a Michele Emiliano si sono divisi i diverse candidature. Gli avvertimenti alle civiche del governatore da parte del commissario Boccia non sono piaciuti al mondo civico che supporta il Pd nelle amministrazioni pugliesi: Delli Noci ieri ha ricordato l’importanza del civismo nelle vittorie elettorali. Ma il Pd pretende centralità, soprattutto in Regione Puglia e il braccio di ferro con Emiliano continua.

Ma la guerra interna c’è anche nel centrodestra Giorgia Meloni chiede alla Lega di spiegare “se la sua priorità è far vincere il centrodestra o piuttosto frenare la crescita di Fratelli d’Italia. “FdI c’è – ha precisato la leader nazionale in un incontro a Bari – nel senso che noi stiamo lealmente sostenendo tutti i sindaci uscenti del centrodestra, stiamo dando il via libera dove ci sono proposte serie e credibili che vengono portate avanti. Per noi far vincere il centrodestra è sempre un priorità”. Queste esternazioni hanno provocato la dura reazione leghista: il commissario pugliese Roberto Marti minaccia di far saltare tutte le coalizioni se Giorgia Meloni non dovesse rimangiarsi le accuse nei confronti dei principali alleati. Riaffiorano anche i vecchi veleni tra fittiani ed ex fittiani e la geografia politica continua a mutare silenziosamente.