Leo Shoes Casarano, al via la semifinale: si vola a Prata di Pordenone

Si giocherà in Friuli gara uno della semifinale play-off con la Leo Shoes Casarano che, domani sera, sarà chiamata a far visita alla Tinet Prata di Pordenone per inaugurare una serie che decreterà una delle finaliste contendenti la promozione.

Sul cammino di Torsello e compagni arriva un avversario ostico, dalle grandi doti tecniche e fisiche e con alla guida un volto noto al mondo del volley qual è Dante Boninfante, ex regista dalle mani d’oro che vanta diversi apparizioni anche con la casacca della nazionale italiana. A dar man forte a Mister Boninfante, tra l’altro di recente ingaggiato dalla Federazione greca per allenare la nazionale ellenica maschile, è arrivato solo qualche settimane addietro Samuele Papi, altro viso conosciutissimo nel mondo della pallavolo per la sua incredibile carriera.

Il roster del team friulano, reduce dal trionfo nella Del Monte Coppa Italia di serie A-3 e dal secondo posto conquistato alla fine della regular season, brilla di giovani che siamo certi, da qui a breve, faranno parlare di loro ancor più di quanto già fatto finora: su tutti lo schiacciatore Luca Porro ed il palleggiatore, figlio d’arte, Mattia Boninfante entrambi classe 2004 già nel giro delle nazionali giovanili. A far loro compagnia lo schiacciatore bulgaro Yordanov, i centrali Katalan e Bortolozzo, il libero Rondoni e l’opposto Baldazzi.

Una squadra che gioca una pallavolo efficace e spettacolare che fa del suo caloroso pubblico il settimo uomo in campo.

La Leo Shoes Casarano arriva a questo appuntamento storico con il morale alto e con la consapevolezza di aver già fatto un mezzo miracolo arrivando, da neo promossa, sino a questo punto; ma i ragazzi di Mister Licchelli non hanno alcuna intenzione di sentirsi appagati e sono pronti a vender cara la pelle provando a stupire ancora una volta. La settimana di lavoro che ha avvicinato i rossoazzurri al match di domani è trascorsa all’insegna della massima concentrazione e della volontà di curare ogni dettaglio per non recriminare alcunché.

Arbitri dell’incontro saranno i sig.ri Jacobacci e Cecconato.