Nuzzosan Volley Camp 2022 diventa internazionale: confermata la presenza Colaci, Rizzo e degli olandesi Koistra, Van De Kamp, Gortzen

LEUCA – L’edizione del 2022 del NuzzoSan, camp estivo internazionale di volley rivolto ai ragazzi dai 10 ai 18 anni , si pregerà della presenza di Max Colaci bandiera del Perugia è simbolo della pallavolo italiana che insieme al trio Olandese Koistra, Van De Kamp e Gortzen ed ai nostri mitici Saitta e Rizzo renderanno uniche le settimane del camp

L’evento estivo che è anche un English volley camp, si svolge nella splendida location di Santa Maria di Leuca nella struttura del Messapia Resort dove i ragazzi saranno accolti è coccolati con ogni confort in un mix di sport, vacanza e divertimento. Tante nuove amicizie rappresenteranno anche quest’anno l’edizione 2022 grazie anche alla partecipazioni di ragazzi d’oltralpe (Svizzeri, Olandesi e Austriaci) che si uniranno ai tanti italiani provenienti da diverse regioni ( Sicilia, Calabria, Lazio, Basilicata, Lombardia e Campania) , rendendo il Nuzzosan un camp unico. Per i più esigenti gli allenamenti si svolgeranno da parte dei nostri testimonial e dallo staff tecnico in lingua inglese.

La scuola si identifica per il suo marchio di qualità quale modello ideale di camp in Italia ed offre ai ragazzi la possibilità di affinare la loro tecnica in un mix di sport, vacanza e divertimento. Direttore tecnico Gianluca Nuzzo ex nazionale Italiana, ed unico atleta ad aver vestito la maglia di un club del Sol levante insieme ad uno staff di tecnici federali e ai nostri testimonial che accompagneranno sia in allenamento che fuori dai campi da gioco i nostri ragazzi in queste settimane indimenticabili.

L’offerta comprende una settimana di soggiorno ed allenamenti tecnici e specialistici di volley tenuti in struttura con quattro campi in erba sintetica, i ragazzi saranno dotati di un kit da abbigliamento ed un bracciale con inciso il brand Nuzzosan.

Il divertimento non ha equali: faremo conoscere il nostro Salento attraverso l’escursione in barca alle grotte di leuca, escursioni a mare, relax in piscina d’acqua salata, serate di animazione con balli e comicità insieme allo staff della struttura, tornei in notturna, serata di premiazioni e notte sotto le stelle.

La scuola estiva vanta la partecipazione di vere leggende del volley tra i quali Hugo Conte , Andrea Giani, Fefe De Giorgi, El Diablo” Joel Despaigne, Bertoli Franco , Massimo Colaci , Cristian Savani, Vigor Bovolenta, Sabbi Giulio e di tecnici illustri quali Rado Stoychev, Massimo Barbolini, Daniele Bagnoli, Vincenzo Di Pinto ed il nostro Camillo Placi tanto per citarne alcuni

Tante nuove amicizie nasceranno anche quest’anno per rimanere indelebili come i ricordi di queste settimane uniche nel nostro meraviglioso Salento.

L’edizione 2022 si è svolgerà in 5 tappe partendo da domenica 26 di giugno a sabato 30 luglio