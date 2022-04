Reggina-Lecce, scontri fuori dallo stadio tra tifosi giallorossi e polizia. Mosap: “Niente stadio e trasferte per i violenti”

REGGIO CALABRIA/LECCE – Scontri, lanci di fumogeni e di oggetti contro la polizia fuori dallo stadio, prima della partita.

Attimi di alta tensione nel primo pomeriggio di ieri a Reggio Calabria, nei pressi dello stadio “Oreste Granillo”, dove si è tenuto il match del campionato di serie B tra la squadra di casa e quella del Lecce (terminata 1-0 per i reggini).

In un video, divenuto virale sul web, sono stati immortalate alcune scene degli scontri che si sono registrati tra un gruppo di tifosi ospiti giunti dal Salento e gli agenti di polizia del reparto mobile impegnati nel servizio d’ordine fuori dallo stadio.

Sulla vicenda è intervenuto il Mosap, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, che ha invocato per i responsabili il divieto di accesso allo stadio e alle trasferte. “Tifare la propria squadra del cuore non ha nulla a che vedere con la violenza – ha dichiarato il segretario generale Mosap, Fabio Conestà – Lo sport non deve diventare teatro di scontri con le forze dell’ordine chiamate a garantire la sicurezza e il corretto svolgimento di una manifestazione sportiva”.

“Quanto accaduto all’esterno dello stadio è riprovevole – aggiunge – ai violenti sia impedito di partecipare allo stadio e siano impedite le trasferte. Solidarietà ai colleghi”.