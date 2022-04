Riprendono i tamponi in convenzione, dopo un giorno di vuoto. Caputi: “Le lamentele e le richieste di rimborso vanno indirizzate agli uffici regionali”

LECCE – La mattina venerdì 1 aprile le farmacie della provincia di Lecce hanno effettuato i tamponi a pagamento, ad un prezzo calmierato come d’accordi precedenti, poiché alla mezzanotte del 31 marzo era venuto meno lo stato di emergenza quindi la gratuità della prestazione.

“Ho atteso diversa determinazione da parte degli uffici regionali fino alle ore 19.00 del 31 marzo- dichiara il neoeletto presidente di Federfarma Lecce Umberto Ferrieri Caputi- in mancanza della quale, ho emanato una circolare alle farmacie aderenti al servizio per la sospensione dello stesso in regime di convenzione a far data 1 aprile 2022. Solo nel pomeriggio del 1 aprile una nota urgente da parte della Regione Puglia, a firma dell’Assessore dr. Rocco Palese e dei funzionari dottori Montanaro e Mongelli, disponeva la ripresa del servizio che è stata puntualmente inviata alle farmacie del territorio che prontamente hanno ripreso il servizio dei tamponi in convenzione. Forse è finito lo stato di emergenza troppo in fretta e qualcuno si è dimenticato, per tempo, di disporre norme atte a prevenire disservizi ?

Link Sponsorizzato

Le farmacie hanno attentamente applicato le disposizioni regionali e nessun addebito, in particolar modo quello morale, ci può essere ascritto. Pertanto- conclude Ferrieri Caputi- a nome dei colleghi le lamentele e le richieste di rimborso che, se volute, vanno indirizzate ai competenti Uffici Regionali unici responsabili della burla del 1 aprile. Allego le circolari in mio possesso ricevute ed inoltrate”.