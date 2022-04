Roberto Vinci componente del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2022-2025

Il notaio Roberto Vinci è stato eletto componente del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2022-2025, in rappresentanza della Puglia.

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) è l’organo di rappresentanza dell’ordine professionale della categoria. E’ composto da 20 notai, eletti direttamente per zone di appartenenza da tutti i notai in esercizio, con elezioni che si tengono ogni 3 anni.

Link Sponsorizzato

La proclamazione dei risultati avverrà con un decreto del Ministro della Giustizia. Dopo tale nomina i venti Consiglieri nazionali eleggeranno nel corso della prima riunione dei Consiglio Presidente, Vicepresidente e Segretario, oltre ai componenti del Comitato Esecutivo.

“Si tratta di un importante riconoscimento per il notariato salentino – plaude Stefania Monosi, presidente del consiglio notarile leccese – in quanto per la prima volta nella storia un collega del nostro distretto viene chiamato a svolgere l’incarico di Consigliere Nazionale e questo è un motivo di orgoglio per tutti noi”.

Link Sponsorizzato

Nella stessa occasione il notaio barese Francesco Paolo Petrera è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, in rappresentanza della Puglia.

Il consiglio notarile leccese è attualmente composto da Stefania Monosi (Presidente), Maurizio Urselli (Segretario), Andrea Tavassi (Tesoriere) e dai consiglieri Luca Di Pietro, Rocco Mancuso, Stefania Pallara, Frank Talesco, Valeria Silvestrini e Roberto Vinci.

Nel Comitato Regionale fra i consigli notarili distrettuali della Puglia i componenti leccesi sono Stefania Monosi, Rocco Mancuso, Maria Stellacci, Valeria Silvestrini e Roberto Vinci (quest’ultimo diventato membro di diritto a seguito della elezione quale Consigliere Nazionale).

Infine sono stati confermati Andrea Tavassi componente dell’Assemblea dei Rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato e Andreina De Nunzio componente della Commissione Regionale di Disciplina.