Scommessa vinta per LecceArredo a Miggiano: oltre 12.000 visitatori alla terza giornata

MIGGIANO (Lecce) – Alla terza giornata di fiera, si sono già registrati oltre 12.000 visitatori a LecceArredo Design che, per la prima volta, si trasferisce nel quartiere fieristico di Miggiano per la sua 32esima edizione.

Inaugurata venerdì 22 aprile alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, del sindaco di Miggiano Michele Sperti e degli organizzatori Maurizio e Mauro Nardelli della Emme Plus, la fiera dell’arredo e del design ha vinto la scommessa del cambio location da Lecce a Miggiano dove le migliori aziende e i più autorevoli produttori e distributori di marchi leader del settore si sono potuti affacciare ad un territorio in forte espansione, opportunità considerevole per le aziende e nuova linfa per il territorio stesso.

Link Sponsorizzato

La scelta è stata premiata dalle persone che hanno appreso la notizia molto favorevolmente mettendosi in fila numerose per accedere alla fiera che, anche quest’anno, ha ospitato le novità del settore tra arredi, architettura d’interni, progettazione e design, impianti, tessile, rivestimenti, pavimenti e infissi, sistemi di illuminazione e sicurezza e arredo per esterni.

“Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Miggiano che ci ha accolti a braccia aperte – commenta Maurizio Nardelli – in particolar modo nella persona del sindaco Michele Sperti, dell’assessore Giuseppe Barbieri e dell’assessore delegato agli eventi fieristici Maria Antonietta Mancarella che hanno reso possibile tutto ciò. Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia e non senza sacrifici, siamo riusciti a mettere in piedi una fiera all’altezza delle precedenti edizioni in una location diversa ma molto accogliente e ben organizzata dove ci siamo sentiti a casa. I visitatori ci hanno premiati con la loro presenza e curiosità, soffermandosi negli stand, chiedendo informazioni, fermandosi a conoscere gli espositori dal vivo, cosa che non succedeva ormai da molto. Il contatto tra persone, probabilmente, mancava anche in questo settore e l’energia che abbiamo avvertito in questi giorni è stata magica: ci auguriamo che l’ultimo giorno di apertura, il 25 aprile, sia ancor più gremito di gente e non vediamo l’ora di ripartire con l’organizzazione della prossima edizione, ancora più grande, ancora più ricca di novità”.

Link Sponsorizzato

Lunedì 25 aprile la fiera resta aperta la mattina dalle 10.00 alle 13.00 – pomeriggio dalle16.30 alle 21.30

Biglietti e info su www.leccearredo.it

1 of 8