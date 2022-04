Verso Reggina – Lecce, vittoria dei giallorossi nell’ultima sfida al “Granillo”

Per la 35esima giornata (16esima del girone di ritorno) il Lecce, dopo quindici mesi, ritorna al vecchio stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria (è il primo stadio della regione per capienza; fu inaugurato nel 1932, ma nei successivi decenni ha subito molte modifiche, la più importante, dal 1997 al 1999, con la promozione della Reggina in Serie A, quando, a blocchi, fu riedificato). La Reggina ospita il Lecce per la 26esima volta, in campionato. Nelle precedenti 25 partite (6 in serie A, 4 in B e 15 in C) i giallorossi fanno registrare un buon bilancio: le vittorie sono state 10 (cinque 1-0, due 2-1, due 3-1 e un 4-2; in casa delle 210 squadre, finora affrontate in campionato, mai tante vittorie; seguono Cosenza e Foggia con 7), i pareggi 6 (tre 0-0, due 1-1 e un 2-2) e le sconfitte 9 (tre 2-0, cinque 2-1 e un 3-0). Il Lecce ha segnato, quindi, 28 reti e ne ha subite 29.

Le quattro partite in serie B hanno visto quattro vittorie del Lecce (uno 0-1 un 1-2, un 1-3 e un 2-4) con 10 reti fatte e 4 subite.

I dieci allenatori giallorossi che hanno vinto sul campo calabrese sono stati: Piero Andreoli (1-0 nel 1963), Antonio “Mimino” Renna (1-0 nel 1976), Gian Piero Angelo Ventura (2-1 nel 1996), Nedo Sonetti (3-1 nel 1999), Alberto Cavasin (1-0 nel 2000), Delio Rossi (3-1 nel 2004), Luigi De Canio (4-2 nel 2010), Pasquale Padalino (2-1 nel 2017), Fabio Liverani (1-0 nel 2018) ed Eugenio Corini (1-0 nel 2021); a questo elenco si aggiungerà oggi mister Marco Baroni?

Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia, nella loro storia, una sola volta e proprio sul campo calabrese.

Il 21 agosto 1994, nel 1° Turno eliminatorio, i giallorossi di mister Luciano Spinosi chiusero la partita sul 2-2 d.t.s. Il Lecce si portò sul doppio vantaggio con le reti di Kwame Ayew al 20’ e di Giampaolo Ceramicola al 46’, ma poi subì il pareggio in virtù di un’autorete (Stefano Melchiori al 52’) e del gol al 90’ di Aglietti. Nei tempi supplementari non accadde nulla e si andò ai tiri di rigore dove il Lecce la spuntò per 4-2 e passò, così, il turno. L’arbitro fu il signor Luigi De Prisco di Nocera Inferiore (Salerno).

Reggina – Lecce si è giocata in tutti i mesi della stagione calcistica. Oggi sarà la quarta volta che si disputa nel mese di aprile: finora una vittoria (0-1 nel 2018, un pareggio (0-0 nel 1962 e una sconfitta (2-1 nel 1961).

Il Lecce, nella sua storia ha giocato, fuori casa, nel giorno 18 aprile le seguenti 6 partite (tutte nel secolo scorso con 1 pareggio e 5 sconfitte; un tabù, quello del 18 aprile, da sfatare subito): nel 1937, in Serie C, a Potenza ko per 2-1, nel 1965, in C, a L’Aquila 0-0, nel 1971, in C, ad Avellino ko per 1-0, nel 1992, in B, in casa della Casertana ko per 2-1, nel 1993, in B, in casa della Cremonese ko per 2-0 e nel 1999, in B, a Cesena ko per 3-1.

Il Lecce nei suoi 29 campionati in Serie B, ha giocato nel giorno di lunedì, fuori casa, 11 partite (2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Con la Reggina sarà la terza volta che il Lecce gioca nel Lunedi dell’Angelo (Pasquetta). I due precedenti, entrambi fuori casa ed entrambi in Serie B, si sono chiusi con due vittorie dei giallorossi: il 22 aprile 2019 Perugia – Lecce 1-2 e il 5 aprile 2021 Pisa – Lecce 0-1 … se è vero che non c’è due senza tre …

La prima volta tra le due squadre in Calabria risale a 72 anni fa. Accadde il 5 febbraio 1950, alla 19esima giornata, in serie C\d (i gironi erano quattro, dopo due anni si passerà al girone unico fino al 1957\58). Quel giorno i giallorossi del presidente Vito Gemma e di mister Cesare Migliorini, pur giocando una buona partita, furono sconfitti per 2-1 (gol del momentaneo pareggio, al 73’, di Goffredo Stabellini). L’inviato di un quotidiano regionale, nel suo servizio, scrisse, tra l’altro, “il Lecce avrebbe meritato almeno il pareggio”; nel primo tempo il terzino Dario Ciccone si era fatto parare un rigore. I giallorossi giocarono con: Eberle; Cillo, Ciccone; Achilli, Mosca, Monsellato; Cardinali, Magurano, Silvestri, Stabellini, Bicego.

Le prime 12 partite si giocarono tutte in serie C, dal 1950 al 1976, nelle quali il Lecce ottenne due vittorie, entrambe per 1-0 (nel 1963 e nel 1976), cinque pareggi e cinque sconfitte.

Ad espugnare per la prima volta il campo della Reggina fu il Lecce del presidente Luigi Esposito e di mister Piero Andreoli. Accadde all’ottava partita, il 10 febbraio 1963, alla 21esima giornata, in serie C. Il Lecce vinse per 1-0 grazie al gol, al 65’, di Francesco Arfuso.

Importante e decisiva fu la seconda vittoria che arrivò dopo tredici anni. Il 2 maggio 1976, alla 33esima giornata, i giallorossi del presidente Antonio Rollo e di mister Antonio “Mimino” Renna, in piena corsa per la promozione in serie B, s’imposero per 1-0 (gol, al 14’, di Antonino Fatta). Alla fine del mese arrivò la tanto sospirata promozione tra i cadetti dopo un’estenuante attesa durata ben ventisette anni.

La terza vittoria, dopo altri vent’anni, giunse nella prima volta tra le due squadre in Serie B. L’8 settembre 1996, alla prima giornata, il Lecce del presidente Mario Moroni e di mister Gian Piero Angelo Ventura vinse per 2-1 (doppietta del bomber Francesco Palmieri al 9’ e al 57’).

Il 18 gennaio 2004, alla 17esima giornata (terza volta in serie A), il Lecce di mister Delio Rossi, penultimo con soli 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte) e in discesa libera verso la retrocessione, fece esordire due giocatori, il portiere Vincenzo Sicignano e il centrocampista colombiano Jorge Bolaño che insieme a Daniele Franceschin (esordì dopo due partite) avrebbero cambiato completamento il volto della squadra. Il Lecce vinse per 3-1 (doppietta di Valeri Emilov Bojinov al 3’ e al 60’ e gol di Javier Chevanton al 4’). Da quel giorno iniziò una clamorosa “risalita” che, alla fine, portò la squadra al decimo posto con 41 punti e con la salvezza ottenuta con due giornate di anticipo. Fu un girone di ritorno indimenticabile e che è ancora vivo, oggi, nei ricordi di tantissimi tifosi.

È giusto ricordare anche una “strana” partita. Il 2 maggio 1965, alla terzultima giornata, in serie C, a causa dello sciopero dei giocatori titolari (avevano ottenuto la salvezza, ma non venivano pagati da oltre sei mesi) il Lecce di mister Ambrogio Alfonso schierò la squadra giovanile del Torneo “De Martino” contro la capolista Reggina di mister Tommaso Maestrelli (nel 1974 vincerà lo scudetto con la Lazio). Gli amaranto contro i “ragazzini” leccesi vinsero “soltanto” per 2-1 (gol su rigore, al 17’, di Mario Russo; fu il momentaneo pareggio). Questa la squadra che giocò quel giorno e che avrebbe disputato le rimanenti altre due partite: Della Tommasa; Stomeo, Sensibile; Cartisano, Caldani, Russo; Lentini, Renna, Causio, Marzo, Petruccelli. I giovani Giuseppe Cartisano; Mario Russo e Aldo Sensibile avevano già esordito in quella stagione.

L’8 aprile 2018, alla 34esima giornata, in Serie C. Il Lecce di mister Fabio Liverani, davanti a 5.052 spettatori, vinse per 1-0 (gol all’11’ di Marco Mancosu). Questi i giallorossi che ottennero l’ennesima vittoria in casa della Reggina di mister Agenore Maurizi: Perucchini; Lepore, Cosenza, Marino, Ciancio; Armellino, Arrigoni, Mancosu; Costa Ferreira (54’ Legittimo); Saraniti (54’ Caturano), Di Piazza (54’ Dubickas). Fu la nona vittoria in casa della Reggina e anche dopo questa arrivò la promozione in Serie B dopo sei lunghi anni in Terza Serie; era già successo dopo altre quattro vittorie (una in B nel 1976 e tre in A nel 1997, 1999 e 2010); accadrà anche quest’anno? … staremo a vedere.

L’ultima partita risale, come già ricordato, a quindici mesi fa, Il 16 gennaio 2021, alla 18esima giornata, in Serie B, il Lecce di mister Eugenio Corini sconfisse la Reggina di mister Marco Baroni (dopo la 12esima giornata aveva preso il posto dell’esonerato Domenico Toscano) per 1-0. Rete: 28’ Stepinski. Gli amaranto calabresi giocarono con: Nicolas; Delprato, Loiacono (75’ Bellomo), Cionek, Di Chiara; Bianchi, Folorunsho; Situm (75’ Micovschi), Rivas (39’ Menez), Liotti; Charpentier (48’ Denis). In panchina c’era l’attuale portiere giallorosso Alessandro Plizzari). I giallorossi risposero con: Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku (33’ Meccariello), Zuta; Henderson (60’ Majer), Tachtsidis, Bjorkengren (60’ Listkowski); Mancosu (82’ Calderoni); Coda, Stepinski (81’ Dubickas). Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo. Al 53’ Gabriel para un rigore a Menez (R) concesso per un presunto fallo di mano di Lucioni. Al 67’ espulso Massimo Coda per doppia ammonizione. Partita a “porte chiuse” per la pandemia Covid-19. Ẻ stata la partita n. 3.300 nella storia del Lecce (comprese tutte le competizioni).

