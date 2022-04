Verso Vicenza – Lecce, 14° sfida al “Romeo Menti”: 5 vittorie dei giallorossi

Per la 37esima giornata (18esima del girone di ritorno; penultima di campionato) il Lecce, dopo un anno, ritorna al vecchio stadio “Romeo Menti” di Vicenza (città poco più grande di Lecce; lo stadio fu inaugurato nel 1935). Il Lanerossi Vicenza è la più antica squadra del Veneto avendo visto la luce nel 1902. Ha tenuto questa denominazione-sponsor dal 1953\54 al 1988\89 e poi, dopo varie vicissitudini, compreso un recente fallimento, è ritornata nel febbraio del 2021. Ha disputato, finora, 30 campionati in Serie A, 20 dei quali di fila, dal 1955\56 al 1974\75. Oggi il Vicenza ospita il Lecce, in campionato, per la 14esima volta. Nelle precedenti 13 partite (2 in Serie A e 11 in B) i giallorossi registrano un buon bilancio; hanno ottenuto 5 vittorie (due 2-1 e tre 3-1), 5 pareggi (tre 0-0 e due 1-1) e 3 sconfitte (due 1-0 e un 2-0). Le reti fatte dal Lecce sono, quindi, 15 e quelle dal Vicenza 11.

Nelle 11 partite disputate in Serie B il Lecce ha ottenuto 4 vittorie (due 2-1 e due 3-1), 4 pareggi (due 0-0 e due 1-1) e 3 sconfitte (due 1-0 e un 2-0): le reti fatte dai giallorossi sono, quindi, 12 e quelle dai biancorossi 10.

I quattro allenatori giallorossi che sono riusciti, finora, a vincere al “Menti” di Vicenza sono stati: Raffaele Costantino (0-1 nel 1948), Nedo Sonetti (1-3 nel 1998), Giuseppe Papadopulo (1-3 sia nel 2007 che nel 2008) ed Eugenio Corini (1-2 nel 2021).

In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate allo stadio “Menti” una sola volta, 44 anni fa. Accadde il 1° giugno 1977 nel girone “b” di Semifinali (è il punto più alto toccato dai giallorossi nella loro storia in questa competizione). Quel giorno il Lecce (molto rimaneggiato a causa di contrasti tra allenatore, giocatori e società) di mister Antonio (“Mimino”) Renna fu sconfitto dal Vicenza (si era classificato al 1° posto in Serie B e aveva ottenuto la promozione in Serie A) di mister Giovan Battista Fabbri per 3-0 (giocò il 20enne Paolo Rossi che un anno dopo, per l’exploit nel campionato mondiale del 1978 in Argentina, gli verrà dato il nomignolo di “Pablito”; nel successivo campionato mondiale, nel 1982 in Spagna, con l’Italia, diventerà campione del mondo).

Ẻ la terza volta che un Vicenza – Lecce si gioca nel mese di aprile. I due precedenti sono beneauguranti. La prima partita si giocò il 5 aprile 1998, alla 28esima giornata, quando le due squadre si affrontarono per la prima volta in Serie A. Il Lecce del presidente Mario Moroni e di mister Nedo Sonetti, dopo cinquant’anni, sconfisse per la seconda volta il Vicenza. I giallorossi s’imposero sui biancorossi di mister Francesco Guidolin con un secco 3-1. In vantaggio al 30’ con Francesco Palmieri (fu il gol n. 150 del Lecce in Serie A), al 50’ il raddoppio e ancora con Palmieri, al 90’ il Vicenza segnò con Luiso e al 96’ Luigi Piangerelli segnò il terzo gol. L’arbitro fu il signor Emilio Pellegrino di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il quale al 14’ concesse un rigore ai biancorossi, ma il para-rigori Fabrizio Lorieri (con il Lecce ne ha parati 15, 14 in campionato e 1 in Coppa Italia) non si smentì e parò il tiro di Viviani). Gli spettatori, quel giorno, furono 17.989 (è record per un Vicenza – Lecce). Alla fine della stagione il Vicenza fu 14esimo con 36 punti (si salvò per un solo punto) e il Lecce, penultimo con 26, retrocesse in Serie B (l’anno dopo, sempre con Sonetti, ritornerà in A).

La seconda partita in aprile che è anche l’ultima si è giocata solo un anno fa e finì con un’altra vittoria del Lecce (1-2); di questa ne parleremo in fondo.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato fuori casa nel giorno 30 aprile le seguenti 6 partite: nel 1978, in Serie B, a Varese 0-0, nel 1989, in A, in casa della Lazio 0-0, nel 2000, in A, sul campo della Fiorentina ko per 3-0, nel 2006, in A, con la Lazio ko per 1-0, nel 2016, in Lega Pro, a Benevento ko per 3-0 e nel 2017, in Lega Pro, in casa della Paganese 1-1.

La prima sfida tra le due squadre nel Veneto risale a 73 anni fa. Accadde il 10 ottobre 1948, alla quarta giornata, in Serie B. Il Vicenza era in testa alla classifica con 5 punti (2 vittorie e 1 pareggio) e il Lecce ne aveva soltanto 2 (dopo due sconfitte nelle prime due giornate, la domenica precedente aveva battuto il Como per 1-0). Quel giorno i giallorossi del presidente Vittorio Scagliarini e di mister Raffaele Costantino (23 partite e 8 gol in Nazionale; aveva esordito in azzurro quando giocava con il Bari, in Serie B) giocarono con: Eberle; Ciccone, Realini; Gavazzi, Compiani, Natale; Cardinali, Madini, Silvestri, Mosca, Celani. Il Vicenza del mister ungherese Elemér Berkessy si schierò, invece, con: Dalla Fontana; Parena, Sandroni; Gozzi, Santagiuliana, Spanevello; Cattaneo, Valcareggi (futuro CT della Nazionale), Quaresima, Muci, Morisco. L’arbitro fu il signor Battista Tibaldi di Savona. Il primo tempo si chiuse sullo 0-0. Nella ripresa il Vicenza si portò in vantaggio al 48’ con Muci, ma il Lecce reagì alla grande e pervenne al pareggio, al 79’ con il bomber Luigi Silvestri e ancora non pago, dopo due minuti, all’80’, con Giuseppe Madini segnò il gol del definitivo 1-2. Il campo vicentino fu espugnato, quindi, proprio alla prima occasione. Alla fine il Como con 60 punti e il Venezia con 52 furono promosse in Serie A, il Vicenza fu terzo con 51 e il Lecce, ventesimo con 36, retrocesse in Serie C; ritornerà tra i cadetti dopo ben 27 anni, nel 1976.

La seconda vittoria arrivò dopo cinquant’anni, il 5 aprile 1998, alla 28esima giornata (prima volta tra le due squadre in Serie A). Il Lecce di mister Nedo Sonetti sconfisse il Vicenza di mister Francesco Guidolin per 3-1. Di questa partita, poiché giocata in aprile, ne abbiamo già parlato più sopra.

Il terzo successo giunse dopo altri nove anni, il 19 maggio 2007, alla 39esima giornata (campionato a 22 squadre; uno dei quattro giocati dal Lecce con questo format in Serie B). Il Lecce di mister Giuseppe Papadopulo (dopo la 18esima giornata aveva preso il posto di mister Zeman) contro i biancorossi di mister Angelo Adamo Gregucci (dopo la quinta giornata aveva sostituito l’esonerato Giancarlo Camolese; Gregucci aveva allenato il Lecce nelle prime cinque partite della stagione 2005\06) bissò il precedente 3-1 (tripletta di Simone Tiribocchi al 15’, 55’ e 90’; il gol dei biancorossi, al 28’, con Simone Padoin). Con quella vittoria arrivò l’aritmetica salvezza in Serie B.

Dopo otto mesi, nella successiva partita, il 19 gennaio 2008, alla 21esima giornata, furono ancora i giallorossi di mister Papadopulo a vincere e ancora per 3-1 in rimonta. Dopo l’iniziale vantaggio dei biancorossi, ancora di mister Gregucci, al 34’ con Salvatore Masiello ci fu la doppietta di Tiribocchi al 64’ e 72’ e nel recupero, al 91’, Giuseppe Vives segnò il terzo gol.

La quinta e, finora, ultima vittoria proprio nell’ultima partita che si giocò, come già ricordato, un anno fa.

Il 17 aprile 2021, alla 34esima giornata, in Serie B, il Lecce sconfisse per la quinta volta il Vicenza sul suo campo: il risultato finale fu di 1-2. Le reti: 50’ Pettinari (L), 63’ Jallow (V), 67’ Henderson (L). I biancorossi di mister Domenico Di Carlo (ex calciatore del Lecce nella stagione 1999\2000) giocarono con: Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta (64’ Vandeputte), Rigoni (74’ Pontisso), Cinelli (64’ Da Riva); Giacomelli (74’ Mancini); Gori (85’ Longo), Jallow. I giallorossi di mister Eugenio Corini risposero con: Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren: Henderson (85’ Dermaku); Pettinari (74’ Rodriguez), Coda. L’arbitro fu il signor Antonio Giua di Olbia (Sassari). Questa fu la quinta vittoria fuori casa di fila; è un record !, non era mai accaduto nella storia del Lecce.

Vittorio Renna