A Taurisano bellissima pagina di sport e sociale: i ragazzi della Sol Levante in gol per la vita

TAURISANO – Giornata di sport ma non solo presso lo stadio Luigi Perrotta di Taurisano. Nell’ultima giornata del campionato di Promozione pugliese girone B, infatti, presso il campo sportivo della società presieduta da Andrea De Benedictis si è scritta una bellissima pagina di vita che riconcilia con il calcio dopo i fatti dello stadio Menti in occasione di Vicenza – Lecce. Prima del calcio di inizio i ragazzi della Sol Levante, azienda che opera nei servizi sociali e sanitari con sede a Taurisano ma con sedi sparse in tutta la Puglia, hanno voluto omaggiare la società del Taurisano per aver messo a loro disposizione l’intero impianto sportivo. Lo stadio Luigi Perrotta, infatti, è stato utilizzato dai ragazzi della Sol Levante accompagnati dai loro operatori per alcuni tornei di calcio che hanno permesso agli ospiti della struttura socio-sanitaria di poter vivere momenti di integrazione e giovialità indossando i panni, o meglio le divise e gli scarpini, dei loro eroi sportivi. Per questo motivo prima del calcio d’inizio il presidente Andrea De Benedictis, assieme ai capitani del suo Taurisano e degli avversari del Talsano, sono stati omaggiati di alcuni presenti da parte degli stessi ragazzi della Sol Levante.

“Leggere la scritta “Grazie di cuore” da parte degli ospiti della Sol Levante è qualcosa che rimarrà impressa tra i ricordi più belli che un campo di calcio abbia mai saputo regalarmi.” Racconta il presidente De Benedictis: “Quando mi è stato chiesto di mettere a disposizione lo stadio non ho esitato un attimo a spalancare le porte a ragazzi che meritano tutto l’impegno e la professionalità che la Sol Levante mette a loro disposizione quotidianamente.”. Tra i più felici dell’iniziativa, ovviamente, gli stessi ospiti come ci conferma il direttore amministrativo della Sol Levante s.r.l. il dottor Marzo: “I loro sorrisi sono la più bella ricompensa che potessimo ricevere. Fine ultimo della nostra attività è quello di migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi, anche grazie ai diversi laboratori portati avanti con i loro operatori, obiettivo che riusciamo a raggiungere con impegno e passione.”.