Caroppo: bene Draghi, Sud e Mediterraneo fondamentali per l’Europa e la sua politica energetica e agroalimentare

«L’Europa deve spostare sempre di più il suo asse strategico verso Sud e i Paesi del Mediterraneo giocare un ruolo fondamentale per la politica energetica e agroalimentare. Benissimo il Presidente Draghi oggi al Parlamento Europeo: è una grande prospettiva che si apre per l’Italia e per il mezzogiorno. Mi auguro sappiamo coglierla tutti!». E’ quanto dichiara in una nota l’europarlamentare di FI eletto nella circoscrizione Sud, On. Andrea Caroppo.

«La crisi delle forniture di cibo, energia e materie prime mette in primo piano la politica energetica e rende fondamentale il ruolo dei Paesi del Mediterraneo.

Non si tratta solo di accelerare il processo di adesione all’UE dei Paesi dei Balcani, a partire dall’Albania, e di strutturare collaborazioni proficue con gli altri Paesi del Mediterraneo: si tratta anche e soprattutto di riallocare nel Sud d’Europa la produzione e l’industria di trasformazione dei prodotti agricoli e farne il centro nevralgico della produzione e delle tecnologie energetiche. Tanto, anche considerata la presenza di importanti giacimenti di gas nel Mediterraneo che richiede interventi infrastrutturali immediati.

Come ha ben spiegato Draghi, è questa la prospettiva per l’Europa. Mi auguro ne si diventi tutti più consapevoli e si cominci a lavorare concretamente in questa direzione».

Link Sponsorizzato