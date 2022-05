Conferenza programmatica FDI, Fitto: la strada tracciata è quella giusta per ridare energie all’Italia

“Nei tre giorni della Conferenza Programmatica di Fratelli d’Italia, a Milano, abbiamo fatto un carico di Energia politica e programmatica e siamo pronti a governare l’Italia. Troppo entusiasmo o presunzione? No, la consapevolezza di far parte di un grande partito che oggi i sondaggi premiano perché abbiamo saputo essere leali con gli italiani e abbiamo costruito in ogni contesto politico-istituzionale un’attività politica non di mere parole e di sterile opposizione, ma proposte e soluzioni alternative. Perché Fratelli d’Italia è sempre alternativa alla sinistra in Puglia, in Italia e in Europa.” Lo dichiara il co-presidente del gruppo dei Conservatori europei, Raffaele Fitto.

“Grazie al ruolo e alla guida di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia cresce non solo in Italia, ma è diventata protagonista anche in Europa. A Bruxelles abbiamo acquisito maggiore autorevolezza all’interno di ECR e non è un caso che tutti i partiti del gruppo crescono nei consensi nei propri Paesi e in Repubblica Ceca e Polonia esprimiamo anche i due premier.

“La strada tracciata è quella giusta!”