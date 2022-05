Covid, 4 pazienti nella terapia intensiva del DEA di Lecce, tutti anziani e con patologie pregresse. 1.888 nuovi positivi in Puglia, 400 nel leccese

PUGLIA – Negli ultimi giorni di registra un leggero aumento dei pazienti con Covid nella terapia intensiva leccese: sono tutti fragili e anziani. Fino a ieri erano in 4 nella Rianimazione del DEA di Lecce, poi 2 sono stati dimessi e oggi ne sono stati ricoverati altri due (uno dei quali intubato). “La media è di ultrasettantenni e ottantenni fragili – spiega il direttore di Terapia Intensiva, Giuseppe Pulito – Qualcuno è un paziente oncologico. L’ultimo ricoverato è di Scorrano”. Per un paziente con malattie pregresse molto gravi o per un immunodepresso anche un’influenza può essere fatale, a maggior ragione se questo tipo di soggetti contraggono il virus mutato (la variante Omicron). Per le persone in buona salute, invece, la situazione è molto più tranquilla, soprattutto con l’avanzata della bella stagione.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra un nuovo calo globale di positivi e ricoverati. Con 15.818 (ieri 21.229) test eseguiti e 1.888 (ieri 3.355) nuovi casi, l’indice dei positivi scende all’11,94% rispetto al 15,80% di ieri, al 10,02% di lunedì, al 13,58% di domenica, al 13,72% di sabato, al 14,82% di venerdì, al 16,02% di giovedì, al 14,47% di mercoledì.

Si registrano 9 decessi rispetto ai 14 di ieri, ad 1 di lunedì, ai 3 di domenica, ai 7 di sabato, ai 9 di venerdì e giovedì, agli 8 di mercoledì.

Su 1.888 positivi (ieri 3.355), 400 (ieri 685) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati scendono da 461 a 448 (-13), mentre gli attualmente positivi scendono da 87.807 a 86.616 (-1.191).

Dei 448 ricoverati, 421 (ieri 433, -12) sono in area non critica, mentre 27 (ieri 28, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 665

Provincia di Bat: 130

Provincia di Brindisi: 174

Provincia di Foggia: 259

Provincia di Lecce: 400

Provincia di Taranto: 244

Residenti fuori regione: 10

Provincia in definizione: 6