Covid, crescono le reinfezioni, ma virus sempre meno letale. 2.949 nuovi positivi in Puglia, 531 nel leccese. Speranza: “A settembre vaccino adattato alle varianti”

PUGLIA – I nuovi studi dell’Istituto Superiore di Sanità mettono in luce la salita delle reinfezioni, fino al 5% in tutto il territorio italiano. Ci si ammala più facilmente ma il virus è meno letale per chi si è vaccinato: questo è il dato che confermano gli esperti. La variante Omicron non impensierisce gli italiani, che la vivono nella maggior parte dei casi come una normale influenza. Diversa è la situazione di chi presenta gravi malattie pregresse. I dati del bollettino epidemiologico regionale anche oggi non destano particolari allarmi. Ciononostante, mentre tanti virologi parlano di endemia, il ministro della Salute Roberto Speranza avverte che la pandemia non è finita.

IL MINISTRO SPERANZA VUOL TENERE ALTA LA TENSIONE. L’ANNUNCIO DEL VACCINO ADATTATO ALLE VARIANTI

Per il ministro della Salute la guardia non può essere abbassata del tutto. L’estate filerà liscia, ma poi ci sarà un nuovo inverno, con nuove mutazioni del vecchio SARS-CoV-2, che travolse l’Italia nel 2020. Dunque, per il ministro la pandemia non è alle spalle. C’è però una buona notizia: in autunno potrebbe arrivare un vaccino adattato alle nuove varianti (lo ha dichiarato il ministro a Sky tg24).

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE PUGLIESE

Con 19.469 (ieri 19.491) test eseguiti e 2.949 (ieri 3.109) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 15,15% rispetto al 15,95% di ieri. Si registrano 9 decessi rispetto ai 6 di ieri: nel 90% dei casi si tratta di anziani con gravi problemi di salute. Su 2.949 positivi (ieri 3.109), 531 (ieri 554) si registrano in provincia di Lecce (nuovamente al secondo posto per numero di positivi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 551 a 557 (+6), mentre gli attualmente positivi scendono da 96.108 a 94.654 (-1.454).

Dei 557 ricoverati, 530 (ieri 525, +5) sono in area non critica, mentre 27 (ieri 26, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.028

Provincia di Bat: 172

Provincia di Brindisi: 317

Provincia di Foggia: 373

Provincia di Lecce: 531

Provincia di Taranto: 482

Residenti fuori regione: 29

Provincia in definizione: 17