Eolico off shore, De Blasi: “No ad Otranto. Sì a soluzioni di equilibrio”

OTRANTO – “Sul mega impianto eolico off shore che qualcuno vorrebbe realizzare al largo di Otranto non ci possono essere ambiguità. Quello è un punto strategico per il nostro turismo, non possiamo consentire che venga distrutto. È importante invece individuare punti di equilibrio e soluzioni logistiche in grado di conciliare la realizzazione di questo tipo di impianti con la necessità di tutela del paesaggio”

È quanto dichiara il consigliere regionale della Lega Gianni De Blasi intervenendo nel dibattito sul tema e in particolare dopo che l’ufficio di presidenza di via Gentile ha respinto la mozione del consigliere Pagliaro.

“Il dibattito in Aula è fondamentale anche alla luce della mozione votata la volta scorsa, sì da comprendere in che modo la Giunta si stia muovendo con il

Governo nazionale e sull’aggiornamento del Pear. La fonti di energia rinnovabile sono oggi più che mai una scelta tanto obbligata quanto urgente e la Puglia, per le sue caratteristiche geomorfologiche, è una candidata ideale. Come Lega ci crediamo fortemente. Non si tratta dunque di dire <<non nel mio giardino>> ma di trovare modi e luoghi per realizzare questi impianti salvaguardando un patrimonio ambientale e paesaggistico straordinario, che peraltro è diventato in questi anche motore dell’economia di questa terra”